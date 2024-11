Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Cardano (ADA) está atualmente em uma encruzilhada, com seu preço oscilando em torno de US$ 0,33, se aproximando das mínimas de um ano.

No mês passado, a ADA teve um declínio notável de 16,5%, com o sentimento do mercado se tornando cada vez mais pessimista.

Métricas on-chain apontam para um sentimento de baixa para Cardano

As métricas on-chain pintam um quadro sombrio, com endereços ativos diários com perdas disparando de 1.680 para quase 12.000 em apenas uma semana.

Dados recentes do IntoTheBlock revelam que impressionantes 79% dos detentores de ADA estão registrando perdas, enquanto apenas 17% dos detentores permanecem no lucro.

Essa situação é agravada por uma queda acentuada de 89% em relação à máxima histórica de US$ 3,10 registrada em setembro de 2021.

Os desbloqueios programados de tokens ADA estão aumentando a pressão descendente; por exemplo, 18,53 milhões de tokens ADA, no valor aproximado de US$ 6,15 milhões, foram lançados em 27 de outubro, com outra quantia idêntica esperada para 1º de novembro.

Esses desbloqueios, embora relativamente pequenos em comparação ao valor de mercado total da Cardano de US$ 11,8 bilhões, contribuem para um ambiente de mercado já tenso.

O sentimento de baixa é ainda mais reforçado pela avaliação de um analista proeminente, sugerindo uma queda potencial de até 30%, com um preço-alvo de US$ 0,23.

Apesar de um ligeiro aumento recente de 0,4%, o ADA continua com queda de 8,9% na semana, acompanhado por uma queda de 14% no volume de negociação, sinalizando diminuição da atividade do mercado.

A análise geral continua pessimista, embora haja um vislumbre de esperança enquanto a ADA tenta se estabilizar dentro de uma faixa de negociação de três meses.

A possibilidade de ADA se tornar otimista

Enquanto Cardano enfrenta um mercado turbulento caracterizado por perdas significativas e sentimento de baixa, os desenvolvimentos em andamento e o aumento do TVL sinalizam um futuro mais otimista.

O valor total bloqueado (TVL) da Cardano está se aproximando de novas máximas, de acordo com dados da DeFilLama, o que oferece um contraponto positivo às suas atuais dificuldades de preço.

O TVL da rede tem aumentado constantemente, atribuído ao uso crescente de protocolos DeFi e melhorias contínuas que visam aumentar o rendimento e reduzir os custos de transação.

Nas últimas 24 horas, a ADA conseguiu subir mais de 2%, sendo negociada atualmente a US$ 0,3373, indicando que alguns investidores ainda têm um certo grau de confiança em seu futuro.

A análise técnica mostra sinais de potencial reversão, com o volume de negociação aumentando em mais de 61% no último dia.

Esse aumento no volume indica interesse crescente entre investidores de varejo e institucionais.

Analistas acreditam que melhorias contínuas na rede Cardano, particularmente em escalabilidade e interoperabilidade, atrairão mais desenvolvedores e usuários, potencialmente elevando o preço do ADA no longo prazo.

O equilíbrio entre esses fatores determinará a trajetória da ADA nas próximas semanas, enquanto os investidores permanecem atentos aos indicadores de recuperação do mercado.