A economia da Alemanha luta para se recuperar: estamos caminhando para uma década perdida?

A economia da Alemanha, considerada o coração da Europa, está mostrando sinais preocupantes de declínio.

Antes celebrada por sua resiliência, a economia da Alemanha agora se destaca como a de crescimento mais lento entre os países do G7 e da Zona do Euro.

Previsões recentes do FMI mostram uma contração projetada de 0,2% em 2024 e um crescimento de apenas 0,8% em 2025 — longe da expansão robusta antes associada ao líder industrial da Europa.

Um déficit orçamentário superior a € 40 bilhões, combinado com uma queda nas receitas fiscais que deve ficar abaixo de € 60 bilhões nos próximos cinco anos, pinta o quadro de um país em impasse econômico.

E enquanto tanto as pequenas empresas quanto os gigantes corporativos apertam os cintos, alguns se perguntam se a Alemanha está à beira de uma “década perdida”.

Os custos da dependência da Alemanha

Durante décadas, o sucesso da Alemanha se baseou em sua capacidade de fornecer produtos de alta qualidade para o mundo todo, especialmente para mercados como a China.

As exportações representam quase metade do PIB da Alemanha, muito mais do que outras grandes economias, tornando o país vulnerável quando a demanda cai.

Hoje, as exportações alemãs para a China estão fracas, principalmente nos setores automotivo e de máquinas.

Empresas como a Deguma, que produz máquinas industriais, estão enfrentando dificuldades com clientes que atrasam pedidos, alegando incerteza econômica e demanda oscilante.

Essa queda nas exportações expôs os riscos de uma economia fortemente dependente de mercados externos.

E à medida que a China recorre cada vez mais a fornecedores locais e o comércio global desacelera, a dependência excessiva da Alemanha em relação às exportações pode representar problemas para o crescimento a longo prazo.

O governo alemão já teve que ajustar suas projeções fiscais para baixo, sinalizando o quão generalizadas essas pressões econômicas estão se tornando.

O Sonho Verde, a um preço alto

A ambiciosa Energiewende , ou “transição energética” da Alemanha, tinha como objetivo posicionar o país como líder em iniciativas climáticas, pressionando pela adoção de energia renovável.

Até 2025, os subsídios para energias renováveis devem atingir € 18 bilhões, o que representa um compromisso financeiro substancial.

No entanto, a transição teve um alto custo para a indústria alemã. Para empresas menores em particular, absorver essas despesas de energia provou ser desafiador.

A dependência da Alemanha da energia russa — que ficou evidente quando as interrupções no fornecimento aumentaram os custos após a invasão da Ucrânia em 2022 — complicou ainda mais a mudança para energias renováveis.

Embora o governo pretenda tornar a economia da Alemanha neutra em termos de clima, os críticos argumentam que o foco rápido em energia verde está aumentando os custos operacionais e prejudicando a competitividade, especialmente entre as indústrias tradicionais que dependem de energia acessível.

Ao mesmo tempo, a decisão da Alemanha de eliminar gradualmente a energia nuclear após o desastre de Fukushima em 2011 deixou o país mais exposto às flutuações dos preços da energia.

Por enquanto, as empresas estão arcando com o peso do aumento dos custos e de um cenário energético incerto que ainda não se estabilizou.

Algumas empresas alemãs estão se adaptando à mudança verde do país, vendo uma oportunidade na busca por soluções sustentáveis.

A GNV, uma empresa que produz componentes geotérmicos, relatou um aumento de 400% nos pedidos este ano, devido ao aumento da demanda por tecnologia ecologicamente correta.

Ao expandir sua força de trabalho e aumentar a produção, a GNV e empresas similares estão se posicionando na emergente economia verde da Alemanha.

Esses sucessos mostram um caminho potencial a seguir, embora representem apenas uma fração dos negócios mais importantes do país.

As divisões políticas estão a travar a acção económica

Os desafios econômicos da Alemanha são agravados pelo impasse político, enquanto o governo de coalizão liderado pelo chanceler Olaf Scholz luta para chegar a um acordo sobre políticas importantes.

A coalizão, uma aliança incomum de sociais-democratas, verdes e liberais, frequentemente entra em conflito sobre questões como regulamentações climáticas, política industrial e reforma econômica, deixando os líderes empresariais frustrados com atrasos e indecisões.

Essa discórdia teve um impacto tangível na economia.

Uma pesquisa recente revelou que quase 37% das empresas alemãs estão considerando cortar a produção ou transferir operações para o exterior, um aumento de 31% em relação ao ano anterior.

A forte posição do Partido Verde sobre políticas climáticas criou tensão dentro da coalizão, atraindo críticas de empresas e líderes locais.

Em regiões como a Turíngia, os empresários culpam o aumento dos encargos regulatórios por sufocar o crescimento, enquanto os obstáculos burocráticos e os altos impostos prejudicaram ainda mais a confiança empresarial.

Esse impasse político, combinado com uma infraestrutura envelhecida, é cada vez mais visto como uma barreira às reformas estruturais que a Alemanha precisa para permanecer competitiva.

A indústria automóvel da Alemanha está no limite

Como um dos maiores contribuintes para o PIB do país, o setor automotivo da Alemanha agora está lutando contra o aumento de custos, a queda na demanda por veículos elétricos e a concorrência acirrada de fabricantes chineses que oferecem veículos elétricos acessíveis.

A Volkswagen anunciou recentemente o fechamento de suas primeiras fábricas na Alemanha, um movimento histórico que reflete a crise mais ampla na indústria automotiva.

Empresas como BMW e Mercedes-Benz reduziram as previsões de lucro, citando demanda mais fraca, especialmente na China, um mercado que já foi responsável por uma parcela significativa de suas vendas.

Os efeitos cascata estão sendo sentidos em todo o setor, impactando os diversos fornecedores e pequenas empresas que dão suporte aos fabricantes de automóveis da Alemanha.

Essa mudança deixou algumas montadoras lutando para se ajustar. A Volkswagen, por exemplo, se comprometeu com medidas de corte de custos, incluindo demissões e potenciais cortes de produção, para permanecer competitiva.

Mas à medida que as perdas de empregos aumentam e as cadeias de suprimentos enfraquecem, a crise do setor está começando a aparecer nas estatísticas de emprego da Alemanha.

A situação é um sinal de alerta para o futuro econômico do país, dada a importância do setor automotivo para a identidade industrial e a economia em geral da Alemanha.

A Alemanha pode recuperar sua resiliência econômica?

A perspectiva da Alemanha se tornou um ponto focal de perspectivas mistas, com relatórios recentes oferecendo otimismo e cautela.

Um relatório recente da Bloomberg sugere que a crise econômica da Alemanha “pode estar terminando”, com uma ligeira melhora na confiança empresarial.

O índice de expectativas do Ifo, que subiu em outubro, sugere uma potencial estabilização, já que setores como turismo e TI mostram crescimento.

Para o setor de serviços, que registrou ganhos em meio às dificuldades da indústria, os dados mais recentes oferecem um vislumbre de esperança.

No entanto, a maioria dos economistas ainda não está convencida, argumentando que esse otimismo pode ser prematuro.

A base industrial da Alemanha ainda está em uma posição precária. Apesar de algumas leituras positivas, os dados econômicos mais amplos revelam problemas profundamente arraigados que continuam a arrastar o crescimento.

Com um déficit de receita tributária projetado em € 60 bilhões em cinco anos e um déficit orçamentário de mais de € 40 bilhões, a perspectiva financeira da Alemanha sugere um impasse econômico em vez de recuperação.

A maioria das indústrias tradicionais ainda está lidando com custos crescentes, incertezas energéticas e obstáculos políticos.

Especialistas argumentam que reformas estruturais são urgentemente necessárias para reduzir os custos de energia, simplificar as regulamentações e reconstruir a infraestrutura da Alemanha.

O impasse político dentro do governo de coalizão atrasou as reformas necessárias, e uma pesquisa recente indica que 37% das empresas estão considerando se mudar ou cortar a produção devido a esses encargos.

Uma coisa é certa: a pressão sobre a economia da Alemanha está mais intensa do que nunca. Seu caminho para a frente exigirá uma ação decisiva para preencher a lacuna entre as forças industriais tradicionais e as demandas de uma economia verde.

Por enquanto, a possibilidade de uma década perdida aumenta cada vez mais com o passar dos meses, deixando a maior economia da Europa em uma encruzilhada onde cada decisão pode definir o futuro do país.