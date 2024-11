A Phantom Wallet, uma carteira não custodial líder na blockchain Solana, resolveu problemas recentes de inatividade que afetaram seus serviços durante o tão aguardado Grass Airdrop One.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Mais cedo hoje, a Phantom relatou um “incidente de tempo de atividade” que deixou alguns usuários com saldos de conta imprecisos e serviços interrompidos, levantando preocupações na comunidade Solana.

Advertisement

O problema da Phantom Wallet foi resolvido

Copy link to section

Para gerenciar a situação, a equipe da Phantom aconselhou os usuários a ignorar quaisquer erros de simulação e utilizar aplicativos descentralizados (dApps) para transações urgentes.

“Se você precisa urgentemente fazer uma transação, ignore os erros de simulação e tente usar um dapp”, comunicou a empresa via X.

A garantia de que “seus fundos estão seguros” foi uma mensagem essencial à medida que os usuários enfrentavam os desafios de acessar suas contas.

Felizmente, os serviços do Phantom foram restaurados logo depois, com a equipe relatando que a maioria das funcionalidades estavam operacionais novamente.

Em uma mensagem de acompanhamento, a equipe Phantom expressou gratidão pela paciência dos usuários e enfatizou seu comprometimento em monitorar a situação de perto. “Agradecemos a paciência de todos. Estamos tomando todas as medidas necessárias para evitar problemas como esse no futuro”, eles declararam.

Esse tempo de inatividade não foi um incidente isolado para a Phantom Wallet, pois ela enfrentou várias interrupções semelhantes ao longo de 2024.

No início de fevereiro, a carteira sofreu atrasos na atualização dos saldos de tokens e, novamente em agosto, os usuários relataram problemas com a visibilidade da conta.

Apesar desses desafios, a equipe tem sido proativa em abordar e resolver os incidentes rapidamente.

Airdrop de ficha de grama

Copy link to section

O incidente de atividade do Phantom coincidiu com o airdrop do token Grass, que distribuiu 10% do fornecimento total de tokens GRASS.

À medida que a empolgação em torno do lançamento aéreo aumentava, o volume de transações aumentava, sobrecarregando a infraestrutura de backend do Phantom.

Muitos usuários recorreram às redes sociais para expressar sua frustração, pois a página de status da carteira indicava um grande problema, levando a especulações sobre uma interrupção mais ampla no ecossistema Solana.

Apesar das interrupções temporárias da carteira, a rede Solana manteve 100% de atividade.

Embora o Grass Airdrop One tenha demonstrado interesse significativo dos usuários — com relatórios indicando que mais de 2 milhões de usuários tentaram negociar seus tokens GRASS recém-adquiridos — o incidente da Phantom Wallet serve como um lembrete dos obstáculos técnicos que podem surgir durante grandes eventos.

Notavelmente, embora a Phantom Wallet esteja novamente online e funcionando sem problemas, o recente tempo de inatividade ressalta a importância de uma infraestrutura robusta à medida que a demanda por serviços descentralizados aumenta.

A comunidade aguarda ansiosamente as melhorias contínuas e a estabilidade da carteira enquanto ela navega pelas complexidades do ambiente de criptomoedas em rápida mudança.