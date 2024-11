As ações de petróleo estão caindo após um ataque de Israel que matou quatro soldados iranianos no fim de semana.

As preocupações dos investidores sobre a instabilidade geopolítica global e as repercussões mais amplas nos preços do petróleo empurraram a Occidental Petroleum Corp (NYSE: OXY) para baixo, para cerca de US$ 50 na segunda-feira.

As ações da empresa de exploração de hidrocarbonetos já perderam mais de 25% desde o início de abril.

Mas já encontrou um fundo? Agora é um momento adequado para construir uma posição em ações da Occidental? Vamos explorar.

A OXY vem reduzindo sua dívida

A Occidental Petroleum pode ser uma escolha razoável para escrever, pois é sensível a mudanças nos preços do petróleo, que historicamente aumentam em tempos de guerra.

Assim como em 2022, quando a Rússia lançou uma ação militar contra a Ucrânia, a Occidental Petroleum relatou lucros recordes que usou para reduzir sua dívida em impressionantes US$ 10 bilhões.

A empresa sediada em Houston continuou a fortalecer seu balanço patrimonial este ano, reduzindo outros US$ 3 bilhões em dívidas.

No geral, a OXY conseguiu reduzir sua dívida em 60% nos últimos anos.

Isso constitui o primeiro grande motivo para considerar investir em ações da Occidental após a liquidação dos últimos seis meses.

As ações da gigante do petróleo estão posicionadas para retornos totais saudáveis, pois também pagam um dividendo de 1,74%.

Atualmente, Wall Street vê uma alta nas ações da Occidental Petroleum para US$ 65 em média, o que indica um potencial de alta de 30% a partir daqui.

Tenha ações da Occidental para seus investimentos em DAC

Um motivo interessante para investir em ações da Occidental são os investimentos da empresa em tecnologia de captura direta de ar (DAC).

O DAC permite que esta empresa listada em Nova York remova dióxido de carbono do ar capturando-o e armazenando-o no subsolo.

A tecnologia de captura direta de ar despertou interesse significativo em titãs da tecnologia, que continuam buscando maneiras de cumprir seus compromissos de neutralidade de carbono.

No início deste ano, a 1PointFive anunciou um acordo com a Microsoft para “vender 500.000 toneladas métricas de créditos de remoção de dióxido de carbono ao longo de seis anos”.

A OXY espera que a captura, utilização e sequestro de carbono (CCUS) acabe se tornando um mercado de US$ 3 a US$ 5 trilhões.

Ela espera até mesmo começar a gerar receita com esse segmento igual à que gera atualmente com a produção de petróleo e gás.

Por fim, vale a pena considerar as ações da Occidental, já que o lendário investidor Warren Buffett está apostando alto nelas.

Apesar da fraqueza nos últimos seis meses, seu conglomerado Berkshire Hathaway continuou a aumentar sua participação na empresa de energia.

Atualmente, a Berkshire possui 255 milhões de ações da Occidental Petroleum no total, o que torna a gigante do petróleo sua sexta maior participação.