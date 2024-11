Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Durante semanas, o mercado de petróleo esperou ansiosamente pela resposta de Israel ao ataque do Irã a Tel Aviv no início do mês.

Os preços do petróleo estavam voláteis, pois os comerciantes temiam que Israel pudesse ter como alvo as instalações de petróleo bruto do Irã, limitando o fornecimento da região.

No entanto, os preços caíram até 6% na segunda-feira depois que o ataque de Israel ao Irã no fim de semana evitou instalações petrolíferas e nucleares.

Isso torna menos provável a interrupção do fornecimento de energia do Irã e da região do Oriente Médio nos próximos meses.

No momento em que este artigo foi escrito, o preço do petróleo bruto West Texas Intermediate na Bolsa Mercantil de Nova York estava em US$ 67,94 o barril, uma queda de 5,3%.

O petróleo Brent na Intercontinental Exchange caiu US$ 71,81 por barril, queda de 5,1% em relação ao fechamento anterior.

Ambos os índices de referência estão em seus níveis mais baixos desde o início deste mês.

Israel evita instalações petrolíferas e nucleares

O ataque israelense antes do amanhecer no sábado teve como alvo várias instalações militares iranianas, mas evitou instalações petrolíferas e nucleares.

Warren Patterson, chefe de estratégia de commodities do ING Group, disse em nota:

A resposta mais direcionada de Israel deixa a porta aberta para a redução da tensão e claramente a ação do preço do petróleo esta manhã sugere que o mercado tem a mesma visão.

Embora ainda não esteja claro se ou como o Irã irá retaliar, o governo minimizou os danos causados pela resposta de Israel.

O líder supremo do Irã, Al Khamenei, disse que o ataque não deveria ser “exagerado” ou “minimizado”.

“Claramente, se virmos alguma desescalada, isso permitiria que os fundamentos mais uma vez ditassem a direção dos preços. E com um mercado excedente em 2025, isso significaria que os preços do petróleo provavelmente permaneceriam sob pressão”, disse Patterson.

Liquidação de petróleo é prematura?

O ataque limitado de Israel no fim de semana fez com que o prêmio de risco geopolítico sobre os preços do petróleo diminuísse.

Mas alguns analistas questionam se a reação do mercado foi prematura.

Zain Vawda, analista de mercado da OANDA, observou.

Há alguns analistas que compartilham minha opinião de que um cessar-fogo no Oriente Médio infelizmente ainda está longe.

Mesmo com o ataque limitado de Israel no fim de semana, a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza está longe de terminar.

Além disso, a Arábia Saudita, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, condenou veementemente o ataque de Israel ao Irã.

Isso levanta preocupações sobre um conflito mais amplo, com uma das economias mais poderosas da região se juntando à guerra.

O Oriente Médio detém mais da metade das reservas mundiais de petróleo, o que o torna vulnerável a qualquer tipo de escalada.

O dilema OPEP+

Os preços do petróleo estão atualmente longe dos níveis cruciais de US$ 80 por barril. Como as economias da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados dependem fortemente das exportações de petróleo bruto, o cartel quer preços acima de US$ 80 por barril, que é o nível de equilíbrio para eles.

A liquidação do preço do petróleo na segunda-feira significa que a decisão da aliança OPEP+ de aumentar a produção a partir de dezembro se torna complicada.

A Arábia Saudita e a OPEP+ devem reverter alguns de seus cortes voluntários de produção de petróleo de dezembro para recuperar participação de mercado.

Entretanto, no cenário atual, se os preços continuarem caindo, aumentar a produção a partir de dezembro pode não ser do melhor interesse da OPEP.

Em um momento em que a oferta não pertencente à OPEP vem aumentando e o crescimento provavelmente superará a demanda no ano que vem, uma maior produção da OPEP pode reduzir ainda mais os preços do petróleo bruto.

Vawda disse:

Se os preços do petróleo continuarem estagnados na faixa dos 70% o barril, acho que é improvável que a OPEP+ aumente a produção em dezembro.

Previsão técnica para preços do petróleo

No momento, analistas acreditam que, na ausência de prêmios de risco geopolítico, o suporte para o petróleo Brent está em torno de US$ 70 por barril.

“Abaixo disso, temos a mínima acumulada no ano, pouco abaixo de 69,00, para ficar de olho”, disse Vawda.

“Por mais que eu adorasse uma recuperação e que os preços do petróleo diminuíssem a diferença, não tenho certeza se temos as condições certas para isso no momento.”

Quanto aos preços do WTI, o suporte está em torno de US$ 65 por barril.

De acordo com o Fxempire.com, um movimento abaixo de US$ 65 por barril seria extremamente negativo.

“As tensões no Oriente Médio estão pelo menos começando a esfriar um pouco, então talvez isso ajude, mas, no final das contas, a maior preocupação aqui será a demanda”, disse Christopher Lewis, autor do Fxempire.com, em um relatório.