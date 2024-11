A Evoke Pharma Inc (NASDAQ: EVOK) abriu com mais de 100% de alta na segunda-feira após relatar resultados positivos para um estudo sobre seu spray nasal de metoclopramida.

A empresa farmacêutica disse que seu spray nasal conhecido amplamente como GIMOTI oferece benefícios substanciais aos pacientes com gastroparesia diabética (DGP) em uso de agonistas do receptor GLP-1.

A Evoke conduziu esse estudo em colaboração com a EVERSANA e os resultados foram relatados hoje na Reunião Anual de 2024 do Colégio Americano de Gastroenterologia (ACG).

As ações da Evoke Pharma mais que triplicaram desde a primeira semana de setembro.

Por que isso é importante para as ações da Evoke Pharma?

O GIMOTI ajudou a reduzir as visitas por todas as causas ao departamento de emergência em pacientes de DGP usando agonistas do receptor GLP-1 em impressionantes 91% no estudo retrospectivo mencionado anteriormente que analisou uma coorte composta por 92 pacientes.

Consultas médicas e visitas ambulatoriais em hospitais também apresentaram queda de 41% e 89% no grupo que tomou o spray nasal de metoclopramida da empresa.

Os dados que a Evoke Pharma apresentou hoje são particularmente significativos considerando um aumento contínuo no número de pacientes diabéticos em agonistas do receptor GLP-1. Matt D’Onofrio – seu presidente-executivo disse em um comunicado à imprensa hoje:

Este estudo, combinado com dados reais anteriores apresentados em conferências importantes, reforça o potencial do GIMOTI para melhorar os resultados para os pacientes e reduzir a carga financeira geral do sistema de saúde.

Após o aumento de hoje devido aos resultados do estudo GIMOTI, as ações da Evoke Pharma retornaram ao preço inicial deste ano (2024).

Outros desenvolvimentos recentes na Evoke Pharma

O anúncio ocorre logo após a Evoke Pharma garantir cerca de US$ 3 milhões por meio do exercício de warrants.

A empresa espera que esse novo capital ajude na comercialização do GIMOTI.

Em agosto, a empresa listada na Nasdaq divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre, que ficaram abaixo das estimativas de Wall Street.

A Evoke perdeu 93 centavos por ação e teve receita de US$ 2,55 milhões.

Analistas, em comparação, estavam em apenas 6 centavos por ação e US$ 2,98 milhões, respectivamente.

Na época, o CEO D’Onofrio disse aos investidores:

Continuamos a ver crescimento em todas as fases do nosso negócio, com aumentos nas prescrições de profissionais de saúde, pacientes tomando GIMOTI, melhorias nas prescrições cobertas, com cada um mostrando nosso melhor desempenho em crescimento trimestre a trimestre no segundo trimestre.

Outros desenvolvimentos notáveis na EVOK nas últimas semanas incluem a nomeação de Benjamin Smeal como diretor de Classe II.

Smeal ocupou anteriormente cargos na Kenmare Management e na Willet Advisors.

Observe que a Evoke Pharma não é uma ação muito divulgada pelos analistas de Wall Street e não paga dividendos no momento da publicação.