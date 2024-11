Banco boliviano Banco Bisa lança serviço de custódia em USDT

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O Banco Bisa revelou um serviço de custódia para a stablecoin USDT, marcando um passo significativo em direção à adoção generalizada de criptomoedas na Bolívia.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Esta nova oferta permite que os clientes comprem, vendam e transfiram USDT com segurança, permitindo que eles mantenham seus ativos, façam pagamentos internacionais e enviem dinheiro para familiares no exterior.

Advertisement

O custo do serviço é projetado para ser acessível

Copy link to section

Franco Urquidi, vice-presidente de negócios do Banco Bisa, enfatizou que todas as transações serão realizadas por meio de contas no banco, garantindo um alto nível de segurança aos usuários.

“O céu é o limite”, ele comentou, aludindo às potenciais funcionalidades futuras que o banco planeja introduzir no reino dos ativos virtuais.

O serviço de custódia posiciona o Banco Bisa como pioneiro na Bolívia, apoiado pelo regulador financeiro do país, a Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que acolheu a iniciativa como um meio de reduzir os riscos associados a interações criptográficas inseguras.

A adoção do USDT, uma stablecoin projetada para manter seu valor em paridade com o dólar americano, é vista como um fator-chave na transformação do ecossistema financeiro da Bolívia.

Cada USDT em circulação é supostamente lastreado por um dólar mantido em reservas pela Tether Limited, a empresa emissora, o que contribui para sua estabilidade de preços.

Isso torna o USDT uma opção atraente para indivíduos e empresas que buscam se envolver com ativos digitais, minimizando a exposição à volatilidade.

Yvette Espinoza, diretora da ASFI, reiterou a importância das estruturas regulatórias para promover a confiança entre os usuários.

“Este é um serviço de custódia que permitirá aos clientes realizar diversas operações com segurança”, afirmou, destacando o compromisso do Banco Bisa em garantir transações seguras.

O banco também estabeleceu parcerias estratégicas com renomadas empresas internacionais de custódia e câmbio para aprimorar a proteção de dados e prevenir atividades ilícitas.

O custo do serviço foi projetado para ser acessível, com a compra de USDT começando em um mínimo de 200 USDT e limites diários chegando a até 10.000.

As taxas de transação variam de 35 a 100 bolivianos, enquanto as transferências internacionais para contas em dólares custam Bs 280, o que as torna uma opção atraente para quem busca alavancar criptomoedas para pagamentos internacionais.

Adoção de criptomoedas na Bolívia

Copy link to section

À medida que a Bolívia continua a evoluir sua postura em relação às criptomoedas — tendo suspendido sua proibição de BTC e pagamentos com criptomoedas no início deste ano — o banco central relatou um aumento de 100% na negociação de ativos virtuais desde que a proibição foi suspensa.

Essa mudança reflete a crescente aceitação de moedas digitais e o desejo de alinhar as regulamentações da Bolívia com as de seus equivalentes latino-americanos.

O lançamento do serviço de custódia USDT do Banco Bisa não apenas abre caminho para soluções financeiras inovadoras na Bolívia, mas também ressalta a dedicação do banco à educação do usuário.

Como Urquidi observou, “O futuro parece brilhante para aqueles que buscam explorar o mundo das criptomoedas na Bolívia”.