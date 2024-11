As ações indianas abriram positivamente na segunda-feira, 28 de outubro, impulsionadas por compras robustas em ações de primeira linha, como ICICI Bank, SBI e Infosys.

Às 10h55 IST, o S&P BSE Sensex subiu 935 pontos, ou 1,18%, atingindo 80.337, enquanto o NSE Nifty50 ganhou 249 pontos, ou 1,03%, subindo para 24.430.

Melhores desempenhos no NSE e Sensex

Os principais ganhadores na NSE incluíram Shriram Finance, ICICI Bank, SBI, BPCL e NTPC.

Em contraste, os maiores retardatários foram Coal India, ONGC, L&T, ITC e Tech Mahindra.

O ICICI Bank foi o que se destacou no Sensex, subindo 3,1% após fortes lucros no segundo trimestre, com o SBI e o NTPC também apresentando ganhos notáveis.

Com uma amplitude de mercado favorável, das 3.144 ações negociadas na BSE, 1.896 avançaram, 1.103 caíram e 145 permaneceram inalteradas, de acordo com a Upstox.

As ações da InterGlobe Aviation despencaram 10%, para ₹ 3.929,50 na NSE, após relatar um prejuízo de ₹ 986,7 crore no segundo trimestre, em grande parte devido a aviões parados e aumento nos custos de combustível.

O CEO Pieter Elbers declarou: “Nosso desempenho enfrentou ventos contrários sazonais e custos elevados devido à paralisação de aeronaves, que agora estão se estabilizando.”

Em contraste, as ações da Texmaco Rail subiram 5% para ₹ 207,30 na BSE, impulsionadas pelos sólidos resultados do segundo trimestre.

O índice BSE MidCap caiu 0,22%, para 45.354,71, enquanto o índice BSE SmallCap caiu 0,68%, para 51.980,80.

Entre os setores, apenas bancos, finanças e TI apresentaram movimento positivo, com o BSE Bankex aumentando quase 1% para ₹ 58.529,04.

Na frente global, o Nikkei do Japão ganhou 1,6% após perdas iniciais, enquanto o iene caiu 0,5% para uma baixa de três meses de 153,3 por dólar após a perda da maioria parlamentar do Partido Liberal Democrata (LDP). Além disso, os preços do petróleo caíram

As ações da Afternoon Energies estrearam com prêmio de 66%

A Waaree Energies teve uma forte estreia no mercado de ações em 28 de outubro, com ações abrindo a ₹ 2.500, representando um prêmio substancial de 66,3% acima do preço de emissão de ₹ 1.503 por ação na Bolsa de Valores Nacional (NSE).

No entanto, esses ganhos ficaram aquém das expectativas do mercado cinza, onde as ações estavam sendo negociadas com um prêmio de 84%.

O mercado cinza é uma plataforma não oficial onde as ações são negociadas antes da abertura oficial da subscrição e continuam até o dia da listagem.

Em outras notícias do mercado de ações, as ações da DLF saltaram 6% após relatar que seu lucro líquido do Q2 mais que dobrou, levando a sentimentos otimistas das corretoras. As ações da Bharti Airtel também estão sendo negociadas em alta antes do relatório de lucros do Q2.

Enquanto isso, as ações do Bandhan Bank subiram 8% após um aumento de 30% no lucro do Q2. A Jefferies manteve uma classificação de ‘compra’ para o banco, definindo um preço-alvo de ₹240.

Por outro lado, as ações do IDFC First Bank caíram 9% depois que o banco relatou um declínio de 73% no lucro líquido do Q2. Além disso, as ações da Deepak Builders & Engineers foram listadas com um desconto de 1,5% em relação ao preço do IPO.