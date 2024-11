O Bitcoin conseguiu atingir US$ 69.000 na segunda-feira, quando os traders começaram a tomar posições antes da semana de eleições nos Estados Unidos.

Algumas das principais altcoins responderam da mesma forma, mas principalmente moedas meme e tokens inspirados em política acumularam os maiores ganhos no último dia.

Quanto às 99 principais altcoins, SPX, BSV e RUNE lideraram as paradas.

A capitalização geral do mercado de criptomoedas testemunhou um ligeiro aumento e ficou em pouco mais de US$ 2,44 trilhões no momento desta publicação.

O Bitcoin manteve sua posição como ativo dominante do mercado, embora seu domínio tenha caído ligeiramente para 55,31%, ante 56,02% no dia anterior.

O BTC testou novamente US$ 69.000 pela segunda vez neste mês e atingiu uma máxima intradiária de US$ 69.217, antes de recuar para US$ 68.600 no final do dia.

Aproximadamente US$ 16,0 milhões em posições vendidas foram liquidadas nas últimas 24 horas, em comparação com apenas US$ 3,1 milhões em liquidações longas, confirmando que o movimento recente de preços desencadeou um short squeeze, o que é indicativo de um forte momento de alta prevalecendo no mercado.

Também houve um aumento no interesse aberto do Bitcoin, o que, quando acompanhado pela alta do preço, confirma que os traders estavam apostando na continuação da alta do Bitcoin.

As eleições continuam sendo o principal fator macroeconômico que impulsiona a confiança do mercado, mas a próxima semana também traz atualizações econômicas cruciais, incluindo o relatório do PIB do terceiro trimestre, dados de consumo pessoal relacionados à inflação e o último relatório de empregos na sexta-feira, todos os quais podem influenciar significativamente o sentimento do mercado.

O renomado trader Michaël van de Poppe acredita que o BTC poderá em breve testar novamente sua máxima histórica anterior de US$ 73.737 alcançada em março.

Em sua última análise do gráfico BTC/USDT de 4 horas, o analista destacou as principais zonas de resistência em torno de US$ 71.680 e US$ 73.650, que os touros precisam romper antes que isso aconteça.

No entanto, ele acredita que esse cenário pode acontecer nas próximas duas semanas.

O colega trader e analista Rekt Capital compartilhou uma perspectiva otimista semelhante, observando que o Bitcoin rompeu com sucesso o nível de resistência de curto prazo de cerca de US$ 68.600 e o confirmou como novo suporte.

De acordo com o analista, esse novo teste pode impulsionar ainda mais o movimento de alta, à medida que o preço continua subindo na nova semana.

No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin estava sendo negociado logo acima do nível de suporte em US$ 68.601, alta de 1,3% em relação ao dia anterior.

No geral, o mercado de criptomoedas estava altamente otimista, com o índice de medo e ganância em 72.

Os maiores ganhadores da semana foram:

Bitcoin SV

O Bitcoin Satoshi Vision (BSV) subiu 9,2% e atingiu uma máxima semanal de US$ 50,40 em 28 de outubro.

O hard fork do Bitcoin foi negociado lateralmente nos últimos dois dias antes de formar uma vela divina nas últimas horas de segunda-feira.

Embora o motivo exato por trás da alta do BSV não tenha sido confirmado, ele coincidiu com um aumento significativo no interesse aberto, que subiu 42,91% para US$ 13,5 milhões, indicando maior atividade dos traders e aumento da especulação que pode estar elevando o preço.

Olhando as postagens no X, parece que o BSV estava lucrando com a narrativa de que é a verdadeira personificação da visão de Satoshi Nakamoto, com os traders enfatizando sua capacidade de escalar com baixas taxas de transação e lidar com aplicativos de nível empresarial, ao contrário do Bitcoin, que muitos alegam ter se desviado de seu propósito original como um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto.

SPX6900

SPX6900 (SPX), a moeda meme que aspira ultrapassar o S&P 500 e atingir uma meta de capitalização de mercado de US$ 69 trilhões, continuou sua alta iniciada no final de setembro e conseguiu atingir uma máxima intradiária de US$ 0,95.

A moeda meme subiu 6,2% nas últimas 24 horas e impressionantes 749% no mês passado.

Além da empolgação geral em torno das moedas meme, o SPX6900 recebeu um impulso significativo após sua recente listagem na bolsa descentralizada da LogX para negociação perpétua.

O token também ganhou força com sua integração ao protocolo de cadeia cruzada Wormhole, o que abriu novos caminhos de investimento para os traders.

THORChain

THORChain (RUNE) subiu 5% na segunda-feira, atingindo uma máxima de três meses de US$ 5,71, com uma capitalização de mercado de 1,88 bilhão no momento desta publicação.

A semana passada foi volátil para a altcoin, sendo negociada entre US$ 4,84 e US$ 5,68.

A recente parceria do projeto com o fabricante de carteiras de hardware Ledger parece ser o principal catalisador por trás do rali atual.

Enquanto isso, vários analistas destacaram sinais técnicos robustos sugerindo que o RUNE pode estar se posicionando para um rompimento de alta no curto prazo.