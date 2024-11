Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

As ações da Olympus Corp caíram mais de 7% na segunda-feira, marcando o maior declínio intradiário em quase três meses, após o anúncio de que o CEO Stefan Kaufmann havia renunciado a todos os cargos com efeito imediato.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Kaufmann renunciou após alegações de compras ilegais de drogas, segundo relatos.

Advertisement

A Olympus, antes reconhecida por suas câmeras e tecnologia de imagem antes de mudar para equipamentos médicos como endoscópios, não quis fazer mais comentários, citando uma investigação em andamento.

A polícia japonesa está conduzindo uma investigação, conforme relatado pela Kyodo News.

Kaufmann, um cidadão alemão que assumiu o cargo de CEO em abril do ano passado, estava focado em expandir a divisão de equipamentos médicos da Olympus, sucedendo Yasuo Takeuchi, que administrava a empresa por meio de extensas vendas de ativos.

Takeuchi retomará temporariamente as responsabilidades de CEO, confirmou a Olympus.

“Ao receber alegações do envolvimento do Sr. Kaufmann em compras ilegais de drogas, a Olympus, juntamente com assessoria jurídica externa, investigou imediatamente”, declarou a empresa.

“O Conselho de Administração concluiu por unanimidade que o Sr. Kaufmann provavelmente agiu contra nosso código global de conduta, valores essenciais e cultura corporativa”, acrescentou a declaração.

A Olympus afirmou que Kaufmann, 56, foi convidado a renunciar e aceitou.

A queda de 7% marca a maior queda da Olympus em um único dia em quase três meses.

Apesar disso, as ações da Olympus subiram 35% no ano passado, superando significativamente o ganho de 24% do índice Nikkei 225.

Os detalhes das alegações em torno de Kaufmann, um dos poucos executivos estrangeiros à frente de uma grande empresa japonesa, permanecem limitados.

O Japão impõe regulamentações rígidas sobre o uso e a importação de drogas, ilustradas por um caso de 2015 em que um executivo da Toyota foi preso por importação de oxicodona.

A Olympus enfrentou escândalos corporativos no passado. Treze anos atrás, seu primeiro CEO estrangeiro, Michael Woodford, expôs uma grande fraude contábil ligada a pagamentos excessivos em aquisições, que ocultaram perdas.

Pouco depois, Woodford foi demitido e perdeu uma tentativa de retomar o controle da empresa.

Em agosto, a Olympus reduziu sua previsão de lucro operacional para o ano inteiro devido aos desafios de crescimento nos últimos anos.

Analistas do Citigroup declararam que, embora a situação fosse lamentável, a Olympus lidou com ela apropriadamente. Eles acrescentaram que o comitê de nomeação da empresa está explorando opções para um novo CEO, com Takeuchi — um líder da iniciativa Transform Olympus — considerado uma escolha forte.