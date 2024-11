Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Em meio a opiniões divergentes entre autoridades do Banco Central Europeu (BCE) sobre taxas de juros e tendências de inflação, Pierre Wunsch, chefe do banco central da Bélgica, declarou que não há necessidade urgente de o BCE acelerar a flexibilização da política monetária.

A perspectiva de Wunsch se soma ao apelo crescente entre as autoridades para que tenham cautela, destacando as diferenças de opinião dentro do BCE.

Wunsch acredita que o estado atual da economia europeia não justifica uma redução rápida nas taxas de juros.

Ele ressalta que taxas de emprego robustas, salários reais em alta e uma provável desaceleração econômica suave sugerem que uma abordagem gradual para ajustar a política monetária é mais apropriada.

Essa visão contrasta com as propostas de outros formuladores de políticas, incluindo Mário Centeno, de Portugal, que sugeriu um possível corte de 50 pontos-base na taxa de juros na próxima reunião em dezembro.

Projeções de inflação do BCE

Embora Wunsch reconheça a chance de a inflação retornar à meta do BCE até meados de 2025, ele minimiza o risco de um declínio de longo prazo abaixo de 2%.

Ele enfatiza a importância de diferenciar entre flutuações de inflação de curto prazo, frequentemente influenciadas por mudanças nos preços de energia, e tendências de inflação mais persistentes.

Wunsch defende que quaisquer cortes futuros nas taxas sejam implementados com cautela e em resposta a indicadores econômicos mais amplos, esperando até que as atuais limitações ao crescimento econômico sejam eliminadas.

Abordagem política equilibrada

Wunsch pede uma abordagem verdadeiramente equilibrada para a formulação de políticas, levando em consideração a volatilidade dos preços da energia, tanto para cima quanto para baixo.

Ele argumenta que o BCE deve adotar uma postura firme em relação às respostas à inflação para evitar que variações de preços de curto prazo tenham impacto excessivo nas decisões políticas de longo prazo.

As expectativas atuais do mercado preveem um corte de 35 pontos-base na taxa até 12 de dezembro, com uma chance significativa de uma redução de 50 pontos-base.

Isso reflete a incerteza e as flutuações predominantes em torno das próximas escolhas políticas do BCE.

Os comentários de Wunsch desempenham um papel crucial no debate em andamento no BCE sobre o melhor curso de ação à luz das mudanças nas circunstâncias econômicas.

“Eu diria que os dados subjacentes da inflação, em vez das manchetes, podem nos dar uma indicação melhor de quão restritiva é a política”, disse Wunsch.

Wunsch também alertou contra a pressa em dezembro, pois grandes eventos e divulgações de dados nas próximas semanas terão consequências de longo alcance para a economia.

O que vem pela frente?

Enquanto o BCE lida com opiniões divergentes sobre taxas de juros, inflação e política monetária geral, os insights de Pierre Wunsch destacam a complexidade da situação.

Encontrar um equilíbrio entre a necessidade de estímulo econômico e a necessidade de garantir estabilidade financeira representa um desafio significativo para os formuladores de políticas.

O cenário econômico dinâmico na Europa continuará a influenciar as decisões do BCE nos próximos meses, exigindo uma abordagem ponderada e bem elaborada para mudanças políticas.