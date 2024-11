Consumo de ouro na China cai 11% à medida que preços altos afastam compradores

O consumo de ouro na China caiu mais de 11% na comparação anual entre janeiro e setembro devido aos preços mais altos.

A China consumiu 741.732 toneladas de ouro, queda de 11,2% ano a ano durante os três primeiros trimestres de 2024, informou a Associação Chinesa de Ouro na segunda-feira.

O gigante asiático é um dos maiores consumidores de ouro, junto com a Índia.

Os altos preços do ouro neste ano afastaram os consumidores de comprar joias, o que se refletiu nos dados.

Os preços do ouro subiram mais de 30% desde o início do ano devido ao otimismo com os cortes de juros e às tensões geopolíticas.

O contrato de ouro de dezembro mais ativo na COMEX atingiu um recorde de US$ 2.772,60 por onça no início deste mês.

Recibos de compra de joias

O consumo de joias na China, que representa quase 54% da demanda total pelo metal amarelo, caiu drasticamente durante os primeiros nove meses do ano.

Entre janeiro e setembro, o consumo de joias caiu 27,5%, para 400.038 toneladas, em relação ao mesmo período do ano anterior.

A associação disse:

Os preços do ouro aumentaram nos três primeiros trimestres, afetando a compra de joias, embora o rápido desenvolvimento de novos modelos de comércio eletrônico, como transmissão ao vivo e varejo instantâneo, tenha impulsionado o crescimento do consumo de joias de ouro de pequena grama.

De acordo com os dados, o uso anual de ouro para fins industriais e outros usos caiu 2,8%, para 58.973 toneladas, durante os três primeiros trimestres deste ano.

“Nos primeiros três trimestres, o preço do ouro continuou a subir, e o consumo de joias de ouro foi significativamente afetado”, disse a associação.

A produção de ouro também cai

De acordo com as últimas estatísticas, a produção doméstica de ouro bruto da China foi de 268.068 toneladas entre janeiro e setembro, uma queda de 3.180 toneladas em comparação ao mesmo período do ano passado.

A associação disse que 209.710 toneladas de ouro foram produzidas nas minas de ouro e 58.358 toneladas foram de subprodutos não ferrosos.

Além disso, durante os três primeiros trimestres de 2024, 111.207 toneladas de ouro foram produzidas a partir de matérias-primas importadas, um aumento anual de 15,3%.

A associação disse:

Se incluirmos essa parcela do ouro produzido a partir de matérias-primas importadas, o país produziu um total de 379.275 toneladas de ouro, um aumento anual de 3,20%.

Aumento dos volumes de negociação

Nos três primeiros trimestres deste ano, o volume acumulado de negociação bilateral de todas as variedades de ouro na Bolsa de Ouro de Xangai foi de 46.500 toneladas, um aumento de 47,5% em relação ao ano anterior.

Além disso, as participações em fundos negociados em bolsa (ETF) de ouro doméstico aumentaram para 91,39 toneladas, um aumento de 29,93 toneladas em relação ao final de 2023. Isso foi um aumento de 48,7%.

Durante janeiro-setembro, “os conflitos geopolíticos continuaram, a recuperação econômica global foi fraca e a função de hedge do ouro foi reenfatizada”, disse a associação.

No momento em que este artigo foi escrito, o contrato de ouro de dezembro mais ativo na COMEX estava em US$ 2.744,65 a onça, queda de 0,4% em relação ao fechamento anterior.

À medida que os preços do ouro continuam subindo, impulsionados pela demanda por ativos de refúgio e apostas crescentes de que o Federal Reserve dos EUA cortará ainda mais as taxas de juros, o consumo do metal precioso deverá sofrer nos principais consumidores, como China e Índia, de acordo com o Commerzbank AG.