Os índices de ações dos EUA subiram na segunda-feira, enquanto os investidores aguardavam os resultados dos lucros das empresas de tecnologia de grande capitalização no final desta semana.

O arrefecimento das tensões geopolíticas no Oriente Médio e uma forte liquidação nos mercados de petróleo também impulsionaram os sentimentos na segunda-feira.

No momento em que este artigo foi escrito, o índice Dow Jones Industrial Average subia 0,8%, enquanto o índice S&P 500 subia 0,5%.

O índice Nasdaq Composite também ganhou 0,6% no início da sessão.

Wall Street estava se recuperando de grandes perdas na semana passada.

No entanto, os ganhos de segunda-feira fizeram com que os índices de referência recuperassem algumas das perdas.

O foco principal estava nos eventos da semana que se iniciava, principalmente nos resultados corporativos, com cerca de 169 empresas do S&P 500 programadas para divulgar seus resultados ao longo da semana, de acordo com uma reportagem da Reuters.

Ataque limitado de Israel ao Irã

O ataque israelense antes do amanhecer no sábado teve como alvo instalações militares no Irã, evitando instalações nucleares e petrolíferas.

Isso aliviou os temores de um conflito maior entre os dois países.

O mercado estava prevendo que Israel poderia atacar instalações petrolíferas e nucleares no Irã, prejudicando o fornecimento do país.

No entanto, a greve limitada no sábado foi vista pelo mercado como um alívio nas tensões.

Além disso, o Irã minimizou o impacto dos ataques israelenses, o que acalmou ainda mais as tensões na região.

Os preços do petróleo caíram 6% na segunda-feira, quando os investidores viram os prêmios de risco geopolítico diminuírem após o ataque limitado de Israel.

Como não há risco imediato de fornecimento do Irã e os preços do petróleo do Oriente Médio perderam todos os ganhos acumulados desde o ataque com mísseis do Irã em Tel Aviv em 1º de outubro.

No momento em que este artigo foi escrito, o West Texas Intermediate caía 5,3%, a US$ 67,91 o barril, enquanto o Brent estava a US$ 71,65 o barril, também queda de 5,3% em relação ao fechamento anterior.

Lucros em foco

Esta semana também veremos vários resultados de lucros das principais empresas de tecnologia dos EUA.

Cinco das sete magníficas empresas, a saber, Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon e Apple, estão programadas para divulgar seus últimos resultados financeiros.

As ações da Apple subiram 0,6% na segunda-feira, enquanto as da Alphabet subiram mais de 1%.

O chefe de pesquisa e estratégias quantitativas da Horizon Investments, Mike Dickson, disse à CNBC:

Considerando as altas avaliações gerais, haverá um foco considerável em saber se eles conseguirão continuar a atingir esses números de crescimento.

Ações da Aaon saltam mais de 8%

As ações da Aaon saltaram mais de 8% na segunda-feira, quando a empresa anunciou na sexta-feira que havia recebido um pedido de US$ 175 milhões.

A empresa disse que recebeu um pedido de um cliente de data center para fornecer equipamento de resfriamento líquido no valor de US$ 175 milhões.

O desenvolvimento do data center foi impulsionado pela inteligência artificial.

As empresas que conseguem manter os chips resfriados enquanto treinam modelos de IA provavelmente se beneficiarão.

As ações da Aaon subiram quase 60% desde o início do ano.

Se a ação atingir US$ 130, ela terá subido 17% desde o fechamento de sexta-feira.

Enquanto isso, as ações da Spotify Technology SA subiram quase 2% na segunda-feira depois que o Wells Fargo nomeou a ação como a melhor escolha.

O banco tem uma classificação overweight para a gigante do streaming de áudio e também aumentou seu preço-alvo.

O analista Steven Cahall foi citado pela CNBC em uma reportagem:

As margens brutas do Premium incremental indicam que a evolução do mix de produtos do Spotify e os relacionamentos com as gravadoras estão melhorando os resultados financeiros.

Ações do McDonald’s se recuperam

As ações do McDonald’s se recuperaram na segunda-feira depois que a empresa anunciou que seus hambúrgueres Quarter Pounder retornariam aos restaurantes esta semana.

Os hambúrgueres Quarter Pounder foram removidos do cardápio do restaurante na semana passada após um surto mortal de E. coli.

A rede de fast food disse no domingo que os testes revelaram que os hambúrgueres de carne não tinham ligação com o surto de E. coli.

No entanto, os restaurantes servirão o hambúrguer sem cebola em fatias, o que agora é apontado como a fonte do surto.

As ações do McDonald’s caíram quase 8% na semana passada, seu pior desempenho semanal desde 2020. As ações estavam cerca de 1,5% mais altas na segunda-feira.