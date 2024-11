FTX receberá US$ 53 milhões em tokens BIT após acordo de US$ 228 milhões com Bybit

Em um acontecimento significativo na saga em andamento dos procedimentos de falência da FTX, o espólio da FTX chegou a um acordo de US$ 228 milhões com a exchange de criptomoedas Bybit e sua divisão de investimentos, Mirana.

O acordo, revelado em um processo judicial de 24 de outubro de 2024, marca um passo crucial nos esforços da FTX para recuperar ativos para seus credores enquanto ela enfrenta as complexidades de sua queda financeira.

Termos do acordo de US$ 228 milhões

Segundo os termos do acordo, a FTX deverá receber US$ 175 milhões em ativos digitais, juntamente com US$ 53 milhões em tokens BIT.

Esta resolução ocorre depois que a FTX inicialmente tentou recuperar aproximadamente US$ 1 bilhão da Bybit e da Mirana, alegando que as empresas exploraram seu status “VIP” para sacar cerca de US$ 327 milhões pouco antes do colapso da FTX em novembro de 2022.

A equipe jurídica da FTX argumentou que Mirana pressionou a equipe da FTX a agilizar as solicitações de retirada, permitindo que eles contornassem os atrasos enfrentados pelos usuários comuns.

A equipe jurídica da FTX entrou com uma ação judicial em um tribunal de Delaware em novembro de 2023, implicando indivíduos que se acredita terem se beneficiado dessas transações, incluindo associados baseados em Cingapura e um executivo da Mirana.

Os consultores de falência da FTX alegaram que Mirana e outros receberam acesso preferencial para retirada devido aos seus laços estreitos com executivos da FTX, conforme evidenciado por um banco de dados interno que rastreia grandes retiradas que ocorreram mesmo depois que a FTX pausou as retiradas dos usuários em 8 de novembro de 2022.

O acordo da FTX com a Bybit está previsto para aprovação em novembro

Uma audiência para finalizar o acordo está marcada para 20 de novembro de 2024.

Se aprovado, permitirá que a FTX recupere US$ 175 milhões em ativos digitais mantidos na plataforma da Bybit e venda aproximadamente US$ 52,7 milhões em tokens BIT para a Mirana.

O acordo é visto como uma medida pragmática pelos representantes legais da FTX, que reconheceram que, embora suas reivindicações tenham mérito, novos litígios seriam demorados e custosos.

A resolução do caso permite que a exchange de criptomoedas em dificuldades recupere alguns ativos sem atrasos adicionais.

Este acordo ocorre após a aprovação do plano de falência da FTX em 7 de outubro de 2024, que visa reembolsar 98% dos usuários, cerca de 118% de suas reivindicações em dinheiro.

À medida que o processo de falência se desenrola, vários ex-executivos de alto escalão da extinta bolsa de criptomoedas fecharam acordos de confissão de culpa com promotores federais.

Notavelmente, uma figura significativa, que cooperou com as autoridades, recebeu uma pena de prisão reduzida de dois anos.

À medida que a FTX navega neste cenário complexo, as implicações do acordo com a Bybit vão além da mera recuperação financeira; ele representa um passo crucial para restaurar a confiança entre credores e investidores no volátil mercado de criptomoedas.

Embora o FTX Token (FTT) permaneça inativo em meio aos processos de falência, o acordo ressalta os esforços contínuos para desvendar as consequências de um dos maiores colapsos da história das criptomoedas.