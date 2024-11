Litecoin (LTC) está entre as altcoins que registraram leves ganhos na segunda-feira, com o preço do Bitcoin (BTC) subindo acima de US$ 68 mil novamente.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Isso ocorre no momento em que os produtos de investimento em criptomoedas registram outra mega entrada semanal, apesar das dificuldades do BTC, já que os ursos rejeitaram o avanço acima de US$ 69 mil.

Advertisement

Os dados mostram que o preço do LTC está acima de US$ 70, com uma variação de 2% nas últimas 24 horas, enquanto o preço do Bitcoin saltou para perto de US$ 68.800, com alta de 2,3%.

Bitcoin vê entradas de US$ 920 milhões

Copy link to section

De acordo com a CoinShares, o mercado de produtos de investimento em ativos digitais registrou um total de mais de US$ 900 milhões em entradas na semana passada.

Em uma postagem de blog em 28 de outubro, a equipe da CoinShares observou que na semana passada os produtos negociados em bolsa, incluindo ETFs, registraram uma entrada líquida global de US$ 901 milhões.

Esses totais para produtos de investimento em ativos digitais elevaram as entradas mensais até agora para 12% dos ativos globais sob gestão (AUM).

Com outubro se mostrando o mês com o quarto maior fluxo de entrada de todos os tempos, ele ajudou a elevar o AUM acumulado do ano para um recorde de US$ 27 bilhões.

Os fluxos ao longo do ano são quase o triplo dos valores registrados durante o mercado em alta de 2021, que teve cerca de US$ 10,5 bilhões.

A aprovação de ETFs spot de Bitcoin e Ethereum nos Estados Unidos, bem como a entrada de grandes gestores de investimentos, como a BlackRock, no mercado de criptomoedas, ajudaram significativamente o setor.

Em março, o preço do Bitcoin atingiu sua máxima histórica de US$ 73 mil devido ao aumento da demanda por ETFs.

O mercado permaneceu otimista apesar das quedas recentes, com o preço do BTC se recuperando para mais de US$ 68 mil esta semana.

A política dos EUA deste ano, com as eleições de 2024 a poucos dias, também foi um fator nos fluxos recordes de outubro.

“Acreditamos que os preços e fluxos atuais do Bitcoin são fortemente influenciados pela política dos EUA, com o recente aumento nos fluxos provavelmente ligado aos ganhos dos republicanos nas pesquisas”, escreveu a CoinShares em seu relatório de fluxos de fundos de ativos digitais.

Litecoin arrecada US$ 1,8 milhão em entradas semanais

Copy link to section

De acordo com o relatório da CoinShares, a maior parte das entradas na semana passada foram em Bitcoin.

O ativo de referência registrou US$ 920 milhões em entradas.

Enquanto isso, a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado, Ethereum, teve saídas de US$ 34,7 milhões e Solana atingiu entradas de US$ 10,8 milhões.

O outro ativo único a registrar entradas significativas foi o Litecoin, que acumulou mais de US$ 1,8 milhão. O XRP viu cerca de US$ 0,2 milhão.

Em comparação com a semana anterior, encerrada em 18 de outubro, foi o Ethereum que registrou saídas notáveis.

O total daquela semana foi de entradas de US$ 58 milhões para ETH, em comparação com US$ 2,4 milhões para Solana, US$ 1,7 milhão para Litecoin e US$ 0,7 milhão para XRP.

Notavelmente, os fluxos para produtos Litecoin ocorreram quando a plataforma de gestão de ativos Canary Capital entrou com um pedido para um ETF Litecoin à vista.