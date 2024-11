O token do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) de Musk atinge o valor de US$ 52 milhões

O token do Department of Government Efficiency (DOGE) disparou e atingiu seu pico histórico após o comício de grande sucesso de Donald Trump no Madison Square Garden. O token disparou para uma alta de US$ 0,05345, dando a ele uma capitalização de mercado de mais de US$ 52 milhões.

Comício de Trump no Madison Square Garden

O aumento do token DOGE aconteceu depois que Donald Trump apareceu com Elon Musk e outros conservadores importantes no Madison Square Garden, o local popular no profundo estado azul de Nova York.

Nele, Trump está trabalhando para mudar o rumo de um estado que não vota em um presidente republicano há décadas e que é amplamente visto como altamente liberal.

Pesquisas mostram que Trump está significativamente atrás de Kamala Harris em Nova York. No entanto, o fato de que ele conseguiu encher a arena MSG de 19.500 é um bom espetáculo que pode levar mais pessoas a votarem nele.

Em sua declaração, Elon Musk, que investiu mais de US$ 130 milhões na candidatura de reeleição de Trump, disse que ficaria satisfeito em servir na administração. Como chefe do Departamento de Eficiência Governamental, ele disse que trabalharia para cortar mais de US$ 2 trilhões em desperdício governamental.

Tal política governamental seria impressionante, já que o governo está gastando trilhões de dólares a mais do que arrecada a cada ano. Como resultado, os dados mostram que a dívida pública dos EUA saltou para mais de US$ 35,8 trilhões, alguns meses após ter cruzado o nível de US$ 35 trilhões.

O desafio, no entanto, é que os EUA têm pouco espaço para cortar esses gastos, já que a maior parte vai para o Medicare e Medicaid, previdência social, defesa e juros sobre a dívida. Como tal, quaisquer cortes potenciais seriam nos gastos discricionários, que são uma quantia minúscula.

O outro desafio é que as políticas de Donald Trump levariam a mais déficits, o que tornaria uma situação já ruim ainda pior. Por exemplo, ele prometeu entregar mais cortes de impostos, que devem aumentar o déficit em mais de US$ 7,5 trilhões em dez anos.

Portanto, embora as metas de Elon Musk para o Departamento de Eficiência Governamental sejam boas, elas provavelmente não funcionarão.

Lembre-se de que administrar o governo é diferente de administrar uma empresa privada como a X, onde Musk demitiu mais de 6.000 funcionários.

Os tokens de Donald Trump valem milhões

O Department of Government Efficiency não é o único token político que se saiu bem este ano. O token MAGA (TRUMP) disparou, elevando seu valor de mercado para mais de US$ 172 milhões.

Da mesma forma, o token MAGA Hat (MAGA) disparou 21% nos últimos sete dias, elevando sua avaliação para US$ 80 milhões. Doland Tremp (TREMP) e Super Trump (STRUMP) ganharam uma capitalização de mercado de mais de US$ 31 milhões e US$ 18 milhões.

Por outro lado, Kamala Horris (KAMA) e Kumala Herris (MAWA) têm apenas uma capitalização de mercado de US$ 7,6 milhões e US$ 4,4 milhões.

Essa divergência ocorre principalmente porque Donald Trump é visto mais favoravelmente pelos traders de criptomoedas. Por um lado, dados da Polymarket mostram que suas chances de vencer a eleição geral em novembro continuaram subindo recentemente.

Ele tem 65,6% de chance de vencer a eleição, contra 34,3% de Harris. Suas chances em Kalshi aumentaram para 62%, enquanto aquelas no PredictIt dispararam para 61%.

Ainda assim, é muito cedo para dizer se ele vencerá, já que dados de pesquisas mostram que a corrida entre os dois está muito mais acirrada do que o esperado. Dados do New York Times colocam as probabilidades na maioria dos estados-campo de batalha diminuíram.

A ascensão das moedas meme

A ascensão do token do Departamento de Eficiência Governamental é parte da demanda contínua por moedas meme.

Dados compilados pela CoinGecko mostram que esses tokens agora estão avaliados em mais de US$ 60 bilhões, o que significa que são maiores do que empresas populares como AIG, Fortinet, Public Storage, Energy Transfers e Norfork Southern.

As maiores dessas moedas de meme têm temas como gatos, cachorros e até cabras. Mais recentemente, ajudado por geradores de moedas de meme como Pump.fun e Sunpump, ficou fácil para as pessoas gerarem seus próprios tokens.

Como resultado, tokens baseados em notícias que viraram manchetes se tornaram populares. Por exemplo, desenvolvedores lançaram o token Moo Deng, que foi baseado em um hipopótamo pigmeu que se tornou viral há alguns meses.

Essa tendência provavelmente continuará, já que as moedas meme se tornaram a maneira mais fácil para as pessoas ganharem dinheiro atualmente.

Essas moedas meme também se saíram bem por causa das probabilidades crescentes de que o preço do Bitcoin suba para uma nova alta histórica. Dados da Polymarket preveem que a moeda testará novamente a resistência em US$ 73.800 e a ultrapassará neste ano.