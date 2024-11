Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Uma acusação recente de um grande júri federal revelou as atividades ilegais de Maximiliano Pilipis, que anteriormente dirigia a AurumXchange, uma bolsa de moeda virtual não licenciada localizada em Noblesville, Indiana.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

De acordo com um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça dos EUA, Pilipis enfrenta cinco acusações de lavagem de dinheiro e duas acusações de omissão deliberada de declaração de imposto de renda, revelando um longo esquema repleto de irregularidades financeiras.

Advertisement

Documentos judiciais mostram que a Pilipis operou a AurumXchange de 2009 a 2013, facilitando a troca de Bitcoin e outras moedas virtuais por dólares americanos.

Sua bolsa cobrou taxas significativas, acumulando milhões de dólares e acumulando Bitcoins avaliados em mais de US$ 1,2 milhão.

No entanto, a Pilipis negligenciou o cumprimento das regras federais que exigem o cumprimento dos protocolos de combate à lavagem de dinheiro e das responsabilidades fiscais.

Efeitos no sistema financeiro e na segurança nacional dos EUA

Copy link to section

A acusação destaca a necessidade urgente de conformidade regulatória no negócio de moeda virtual.

A AurumXchange esteve envolvida em mais de 100.000 transações avaliadas em mais de US$ 30 milhões, com parte dos lucros vinculados a atividades ilegais por meio de contas vinculadas ao extinto mercado Silk Road.

A não divulgação dessas transações comprometeu não apenas a integridade do sistema financeiro, mas também a segurança nacional, ao expor possíveis esquemas de lavagem de dinheiro.

Ocultação de fundos ilegais

Copy link to section

Em uma tentativa de disfarçar as origens ilegais do dinheiro, Pilipis criou um esquema complicado para transformar e converter os ganhos do Bitcoin em dólares americanos.

Ele também investiu em imóveis e não declarou renda, o que intensificou ainda mais os problemas legais que ele enfrenta.

A investigação e a acusação desses crimes demonstram a posição firme do Departamento de Justiça contra crimes financeiros no âmbito de ativos digitais.

Visando criminosos para proteger a economia digital

Copy link to section

O procurador dos EUA Zachary A. Myers enfatizou a necessidade de combater comportamentos ilegais envolvendo criptomoedas e ativos digitais.

O Departamento de Justiça está comprometido em processar pessoas que usam moeda digital para fins criminosos por meio da colaboração com as autoridades policiais.

As ações legais iniciadas contra a Pilipis e a AurumXchange transmitem uma mensagem clara de que atividades ilícitas no setor de moeda virtual resultarão em consequências legais substanciais destinadas a proteger a integridade do sistema financeiro e a segurança nacional.

Este caso foi investigado pela Investigação Criminal do Serviço de Receita Federal, pelo Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos e pela Polícia Estadual de Indiana.

Se condenado, Pilipis pode pegar até dez anos de prisão federal e uma multa de US$ 250.000.

A punição exata será determinada por um juiz do tribunal distrital federal após levar em consideração as Diretrizes de Sentença dos Estados Unidos e outros critérios estatutários.

O procurador dos EUA, Myers, expressou gratidão às procuradoras assistentes dos EUA, MaryAnn T. Mindrum e Meredith Wood, por seus esforços na condução deste caso.