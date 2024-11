Os preços do ouro estavam sob pressão na segunda-feira, com o dólar e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subindo, prejudicando a demanda pelo metal precioso.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A redução das preocupações com um conflito maior no Oriente Médio também reduziu a demanda por refúgio seguro para o metal amarelo na segunda-feira.

Advertisement

No momento em que este artigo foi escrito, o contrato de ouro de dezembro na COMEX estava em US$ 2.744 a onça, queda de 0,4% em relação ao fechamento anterior.

Mesmo com os preços do ouro no vermelho, especialistas acreditam que a alta continua intacta para os metais preciosos. O ouro subiu mais de 30% desde o início do ano.

Tensões diminuem após ataques israelenses

Copy link to section

As tensões geopolíticas diminuíram depois que Israel atacou o Irã no fim de semana.

Israel não atacou as instalações nucleares e petrolíferas de Teerã, o que teria intensificado ainda mais o conflito.

Mísseis foram disparados em três ondas antes do amanhecer de sábado contra fábricas de mísseis e outros locais perto de Teerã e do oeste do Irã.

O Irã ameaçou retaliar, mas o país supostamente minimizou o impacto dos ataques israelenses. A perspectiva de Israel atingir instalações de petróleo e nucleares no Irã havia criado uma demanda por refúgio seguro para ouro nas últimas semanas.

No entanto, o ataque de Israel não afetou nenhuma instalação nuclear nem interrompeu o fornecimento de energia do Irã, o que derrubou os sentimentos no mercado de ouro.

Desvantagem limitada em ouro

Copy link to section

Embora os preços do ouro tenham caído na segunda-feira, especialistas estão confiantes sobre o potencial do metal amarelo para novos ganhos.

Os preços caíram ligeiramente em relação ao recorde de US$ 2.772,60 a onça atingido no início deste mês.

“No entanto, a desvantagem do metal precioso pode ser limitada em meio às tensões geopolíticas e incertezas em torno da eleição presidencial dos EUA”, disse o Fxstreet.com em um relatório.

Enquanto isso, a compra de ouro pelos bancos centrais globais deu suporte ao metal amarelo nos últimos dois anos.

Analistas da Fxstreet acreditam que os preços do ouro podem sofrer alguma correção para o nível de US$ 2.670 a US$ 2.700 por onça na próxima semana.

Alexander Kuptsikevich, analista da FxPro Financial Services Limited, disse em um relatório:

Isso não quebrará a forte tendência de alta. Mas uma quebra decisiva abaixo nos deixará cautelosos em antecipação a um recuo mais profundo.

Potencial na recuperação do paládio

Copy link to section

O paládio foi a classe de ativos com melhor desempenho entre todos os metais preciosos na semana passada.

O aumento dos preços foi alimentado pelo apelo dos EUA aos países do G7 para impor sanções ao fornecimento de paládio russo. A Rússia fornece cerca de 40% do paládio do mundo.

No início do mês passado, o paládio rompeu acima de suas médias móveis de 50 dias e depois de 200 dias com intervalo de dias entre elas. Em outubro, a aproximação desses níveis forneceu suporte para os compradores, de acordo com a Fxstreet.

Kuptsikevich disse no relatório:

Dada a baixa liquidez do paládio em comparação ao ouro e até mesmo à prata, fortes movimentos de preço não podem ser descartados. Dos níveis atuais próximos a US$ 1.170, o próximo e fácil alvo para o lado positivo é US$ 1.200, o pico no final do ano passado.

A média móvel de 200 dias está em US$ 1.700 a onça, rompendo o que levaria os preços a patamares ainda maiores.

Isso também pode significar uma repetição do rali explosivo do final de 2018 a março de 2020, disse Kuptsikevich.

No momento em que este artigo foi escrito, os contratos futuros de paládio na Bolsa Mercantil de Nova York estavam em torno de US$ 1.200 a onça, subindo 9% desde o início da semana passada.