As ações da Robinhood subiram 4% com a notícia de que a plataforma lançará contratos negociáveis após o resultado das eleições presidenciais dos EUA.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Espera-se que os contratos de Kamala Harris e Donald Trump estejam disponíveis para usuários dos EUA a partir de hoje.

Advertisement

Os derivativos que a empresa pretende listar permitirão que os clientes comprem e vendam contratos que efetivamente serão especulações sobre o eventual vencedor das eleições.

Embora esses contratos também tenham existido no passado, eles só ganharam força nos últimos anos.

Uma mudança radical para Robinhood

Copy link to section

A Robinhood já tem um elemento de jogo em sua plataforma, algo que ela nega, mas pelo qual é frequentemente criticada.

Mais de três anos atrás, a Robinhood se viu envolvida no frenesi do meme GME. Seus usuários começaram a comprar ações de empresas que não tinham força fundamental e estavam simplesmente negociando com base no hype.

A plataforma se tornou um esquema de enriquecimento rápido para muitos investidores de varejo mais jovens, com pessoas exibindo orgulhosamente como apostavam todas as suas economias ou salários em uma ação específica.

À medida que esse frenesi de memes se espalhava para outras ações, ele se tornou um nicho popular próprio. As pessoas se inscreveram no Robinhood porque era uma maneira prática de fazer apostas em empresas.

Se os regulamentos não fossem assim

ugh nos EUA, Robinhood já teria se transformado em uma empresa de apostas. Pelo menos esse era o tipo de público que ela havia atraído.

No entanto, como os jogos de azar ainda não são populares nos EUA, a empresa teve que se limitar aos principais mercados de capitais.

Isso não significa que a Robinhood não possa diversificar seus negócios no futuro. Contratos como os que estão sendo lançados para as eleições deste ano eventualmente serão usados para outros eventos também.

Em breve serão a NFL, NBA e outros grandes eventos esportivos. Oscar, prêmios Nobel e Olimpíadas não ficarão muito atrás.

A Robinhood faz parte de um grande banco de dados de usuários que ficariam felizes em poder apostar nesses eventos, sem precisar se inscrever em um site de apostas.

Esse novo nicho pode impulsionar o crescimento da empresa no futuro.

Mercado favorecendo Donald Trump

Copy link to section

Esta eleição foi uma das mais voláteis da história recente.

Como resultado, os mercados de apostas atraíram muita atenção e dinheiro.

As tendências de apostas antes de grandes eventos tendem a refletir o resultado final.

No entanto, os mercados também podem precificar mal os azarões, como aconteceu em 2016, quando Hillary Clinton, uma clara favorita, perdeu para Donald Trump.

Essa tendência de precificação incorreta é o que os jogadores astutos estão observando.

À medida que nos aproximamos da data da eleição, os apostadores começaram a apostar pesadamente em Donald Trump, aumentando ainda mais as probabilidades a seu favor.

Aqueles que apoiaram Donald Trump no início da corrida estão com lucros, enquanto aqueles que se opuseram a Joe Biden já ganharam dinheiro desde que ele desistiu.

Kamala Harris pode ir para as eleições como azarão no mundo das apostas. No entanto, isso não significa que ela não possa derrotar Trump.

Quanto menores forem suas chances de ganhar, mais recompensador será apostar em seu eventual sucesso.