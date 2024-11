Testes do McDonald’s mostram que surto de E. coli não está relacionado a hambúrgueres de carne bovina

O McDonald’s disse no domingo que os hambúrgueres de carne bovina não foram a fonte do surto de E. Coli associado aos hambúrgueres Quarter Pounder nos EUA.

O diretor da cadeia de suprimentos do McDonald’s, Cesar Pina, disse em um comunicado:

Continuamos muito confiantes de que qualquer produto contaminado relacionado a este surto foi removido de nossa cadeia de suprimentos e está fora de todos os restaurantes McDonald’s.

Na semana passada, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) associaram os populares hambúrgueres Quarter Pounder da empresa a um surto de E. coli que afetou vários estados dos EUA.

O CDC confirmou desde então que o surto resultou em uma morte e 10 hospitalizações, com a maioria das doenças confinadas no Colorado e Nebraska, nos EUA. O surto também deixou 75 pessoas doentes nos EUA.

Testes mostram resultados negativos

O Departamento de Agricultura do Colorado disse que todas as subamostras de vários lotes de hambúrgueres de carne bovina frescos e congelados da marca McDonald’s apresentaram resultados negativos para E. coli.

O departamento disse ainda que concluiu todos os testes de amostras de carne bovina e não espera receber mais amostras para teste.

O McDonald’s anunciou no domingo que os hambúrgueres Quarter Pounder estarão de volta ao cardápio de todos os restaurantes na próxima semana, de acordo com o comunicado.

De acordo com relatos, a E. coli é eliminada da carne bovina quando cozida corretamente. De acordo com a Reuters, o Quarter Pounder do McDonald’s é servido com cebolas cruas e fatiadas; os restaurantes afetados servirão os hambúrgueres sem essas cebolas.

Quarter Pounders não terão cebolas

O McDonald’s, no entanto, disse em um comunicado que os hambúrgueres Quarter Pounder não terão cebola crua em fatias.

Reguladores federais nos EUA disseram que cebolas fatiadas podem ser as prováveis culpadas pelo surto de E. coli.

De acordo com o New York Times, autoridades de saúde do Colorado testaram amostras de carne bovina de dois fornecedores que forneceram hambúrgueres para os 900 locais afetados em uma dúzia de estados.

Quanto às cebolas fatiadas, o McDonald’s disse na sexta-feira que deixaria de comprar cebolas da unidade de Colorado Springs de seu principal fornecedor regional, a Taylor Farms, uma produtora de vegetais e frutas em vários estados, de acordo com a reportagem do New York Times.

Várias outras redes de fast-food, incluindo Taco Bell, KFC e Burger King, pararam de oferecer cebolas em seus respectivos cardápios como medida de precaução.

Remoção de cebolas para reduzir riscos

Autoridades de saúde dos EUA teriam dito que a remoção de itens de cebola da cadeia de fornecimento de alimentos da região reduziria o risco para os consumidores.

Entre as 75 pessoas que ficaram doentes, pelo menos um quarto foi hospitalizada, de acordo com os dados mais recentes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Dois desenvolveram uma doença renal grave associada à E. coli, disse a agência. A doença foi relatada entre 27 de setembro e 10 de outubro.

Um porta-voz do McDonald’s disse que o número de pessoas afetadas pelo surto de E. coli aumentaria à medida que mais informações fossem processadas, de acordo com relatos da mídia.

No entanto, o porta-voz disse que eles estavam “muito confiantes” de que a fonte de contaminação havia sido removida da cadeia de suprimentos.

Desde a última terça-feira, quando o CDC anunciou o surto, as ações do McDonald’s caíram quase 7%.