A Swiggy Ltd. está pronta para causar impacto no mercado de ações indiano com uma oferta pública inicial (IPO) com preço de ₹ 390 por ação, o limite superior de sua faixa de preço.

Com inauguração prevista para 6 a 8 de novembro, a Swiggy pretende arrecadar aproximadamente US$ 1,35 bilhão (₹ 11.700 crore), tornando-se potencialmente um dos maiores IPOs da história recente da Índia.

Após uma submissão confidencial e aprovação recente do Securities and Exchange Board of India (SEBI), a oferta da Swiggy atraiu atenção significativa de investidores e analistas.

O que está por trás do IPO de ₹ 11.700 crore da Swiggy?

O IPO da Swiggy combina um componente de emissão primária, agora aumentado para ₹ 4.500 crore, com um componente de oferta para venda (OFS) para acomodar os planos de saída dos primeiros investidores.

Os registros iniciais revelaram uma nova meta de emissão de ₹ 3.750 crore com 182,3 milhões de ações disponíveis por meio da OFS.

A Swiggy pretende canalizar os recursos do IPO para expandir sua rede de lojas virtuais, melhorar a infraestrutura de nuvem e financiar sua subsidiária de comércio rápido, Scootsy, posicionando-se para o crescimento de longo prazo no mercado de entrega de alimentos da Índia.

A Swiggy enviou seu pré-arquivamento confidencial à SEBI em abril, ocultando métricas comerciais detalhadas até que a aprovação regulatória fosse obtida em setembro.

A recente atualização pública sobre seu rascunho de prospecto de arenque vermelho (RHP) sugere uma base empresarial sólida e interesse dos investidores à medida que o IPO se aproxima em novembro.

Prosus, SoftBank e Accel, os principais patrocinadores da Swiggy, aumentaram coletivamente a avaliação da empresa para US$ 9,3 bilhões em agosto de 2023, destacando uma força financeira significativa antes do IPO.

Utilizando fundos de IPO

A Swiggy planeja usar fundos de IPO estrategicamente em várias áreas-chave. O investimento terá como alvo sua subsidiária Scootsy, expansão de rede de dark stores e aprimoramentos em tecnologia e infraestrutura de nuvem.

Essas iniciativas visam fortalecer as capacidades operacionais da Swiggy, melhorar os prazos de entrega e apoiar sua posição competitiva em relação a rivais como a Zomato, que lançou seu IPO em julho de 2021, arrecadando ₹ 9.375 crore.

A abordagem da Swiggy ressalta seu comprometimento em reforçar a presença no mercado e impulsionar o crescimento do crescente setor de entrega de comida online na Índia.

Trajetória de avaliação e desempenho recente da Swiggy

A jornada de avaliação da Swiggy tem sido notável.

Estimado em US$ 9,3 bilhões em agosto, ele continua atraindo o interesse dos investidores, especialmente com as ações tendo subido mais de 135% no ano passado.

Esse crescimento é atribuído à forte presença de mercado da Swiggy em mais de 580 cidades na Índia e às parcerias com mais de 200.000 restaurantes.

A expansão para comércio rápido e investimentos em tecnologia impulsionou a avaliação de mercado da Swiggy, permitindo que ela competisse de igual para igual com a Zomato.

O IPO da Swiggy acontece em meio a sucessos de IPO flutuantes na Índia. Enquanto o IPO da Hyundai Motor no início deste mês chamou a atenção, lançamentos recentes como Paytm e LIC tiveram resultados mistos.

A resposta do mercado a essas ofertas reflete o sentimento cauteloso dos investidores, especialmente em meio aos desafios econômicos globais.

Os preços da Swiggy no topo da faixa demonstram sua confiança na demanda robusta, mas analistas preveem uma observação cuidadosa do mercado nos primeiros dias de negociação.

A Swiggy nomeou gestores de alto nível para liderar seu IPO, incluindo Citi, JP Morgan, Kotak Mahindra Capital, Jefferies, ICICI Securities, Avendus Capital e Bofa Securities.

Aconselhamento jurídico é fornecido por Cyril Amarchand Mangaldas, um renomado escritório de advocacia na Índia.

Este suporte consultivo abrangente reflete o comprometimento da Swiggy com um processo de IPO tranquilo, alinhado às expectativas dos investidores e às regulamentações do mercado.