Xpeng inicia construção de nova fábrica para produzir 10.000 carros voadores anualmente

A divisão de carros voadores da Xpeng, a Xpeng AeroHT, iniciou a construção de uma fábrica de 180.000 metros quadrados em Guangzhou, visando a produção de seu recém-lançado carro voador modular, o Land Aircraft Carrier (LAC).

Com conclusão prevista para 2026, esta unidade terá capacidade para fabricar até 10.000 unidades anualmente.

Depois de gerar mais de 3.000 pré-encomendas desde seu lançamento em setembro, a Xpeng está posicionando sua inovação avançada em transporte na vanguarda do setor de carros voadores modulares da China.

O que é o porta-aviões terrestre da Xpeng?

Lançado em setembro, o porta-aviões terrestre da Xpeng, com preço aproximado de 2 milhões de yuans, é um veículo de duas partes com capacidades para viagens terrestres e aéreas.

O LAC é composto por um transportador de três eixos e um grande drone que pode pousar e atracar de forma autônoma dentro do transportador.

Após sua primeira demonstração pública no próximo Zhuhai Air Show em novembro de 2024, o design modular do veículo oferece versatilidade para diversas aplicações, desde serviços de emergência até transporte privado.

Embora a demanda possa ser limitada entre compradores individuais, a Xpeng prevê alto interesse de setores como resgate e serviços públicos, onde a mobilidade é crucial.

A Xpeng não é a única montadora chinesa entrando no espaço dos carros voadores. Recentemente, a Chery também revelou seu veículo voador modular, destacando o interesse crescente em carros voadores na indústria automobilística da China.

O potencial dos carros voadores está alinhado com a ambição da China de liderar novas soluções de transporte.

O desenvolvimento de regulamentações de suporte ao uso seguro e diário desses veículos provavelmente influenciará uma adoção mais ampla.

O LAC mede 5,5 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura, apresentando um estilo minimalista e aerodinâmico. Construído na plataforma EREV 800V da Xpeng, o transportador pode atingir um alcance misto de 1.000 km por carga.

O componente da aeronave, um drone totalmente elétrico, pode atracar automaticamente com o porta-aviões e é equipado para lidar com 5-6 voos com carga total. Seu sistema de alta voltagem permite que o drone recarregue de 30% a 80% em apenas 18 minutos.

Nova fábrica da Xpeng em Guangzhou

A nova fábrica da Xpeng, localizada na Zona de Desenvolvimento de Guangzhou, abrigará quatro oficinas de produção, abrangendo processos desde a montagem até a pintura.

Embora a construção estivesse inicialmente programada para setembro, espera-se que a instalação esteja operacional a tempo para as metas de produção da Xpeng em 2026.

O foco exclusivo da fábrica será a fabricação do componente aeronáutico do LAC, com a montagem do porta-aviões ocorrendo nas instalações existentes da Xpeng.

Apesar do entusiasmo inicial, a comercialização de carros voadores enfrenta desafios regulatórios e de preços.

O alto custo do LAC, combinado com a evolução da estrutura legal da China para veículos voadores, pode dificultar a adoção em massa do mercado.

Além disso, a obtenção de uma licença de voo continua sendo um requisito para a operação comercial desses veículos.

No entanto, o foco da Xpeng em parcerias com clientes institucionais, incluindo serviços de resgate, pode mitigar os riscos de demanda entre consumidores privados.

O sucesso do porta-aviões terrestre pode redefinir a posição da Xpeng no mercado automotivo global.

Sua incursão em veículos voadores está alinhada com o surgimento de soluções de mobilidade de alta tecnologia, que muitos esperam que moldem o futuro do transporte urbano e de emergência.

Como a Xpeng é pioneira na tecnologia de carros voadores, o lançamento de sua fábrica pode sinalizar novos avanços, impulsionando a liderança da China na fabricação avançada de automóveis.