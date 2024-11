A Circle faz parceria com a HKT para impulsionar soluções de fidelidade em blockchain em Hong Kong

A Circle, emissora da stablecoin USDC, assinou oficialmente um Memorando de Entendimento (MOU) com a HKT, uma importante provedora de tecnologia, mídia e telecomunicações em Hong Kong.

De acordo com um comunicado de imprensa emitido em conjunto pelas duas empresas, esta colaboração estratégica visa explorar o desenvolvimento de soluções de fidelidade do cliente baseadas em blockchain, adaptadas para comerciantes da região.

Soluções de fidelização de clientes em blockchain para comerciantes em Hong Kong

A parceria aproveita a experiência da Circle em serviços Web3 juntamente com o amplo ecossistema de comerciantes e recursos de engajamento do cliente da HKT.

Ao aproveitar o poder da tecnologia blockchain, as duas empresas pretendem criar soluções de fidelidade que transformem a maneira como os consumidores descobrem e interagem com os comerciantes, promovendo experiências mais dinâmicas e socialmente envolventes.

O Web3 Services da Circle fornece um conjunto abrangente de ferramentas de desenvolvedor de nível empresarial projetadas para otimizar a experiência de blockchain para empresas.

No centro desta oferta estão as Carteiras Programáveis da Circle, que permitem que empresas estabelecidas e startups utilizem efetivamente ativos digitais e contratos inteligentes em seus aplicativos empresariais e de consumo existentes.

Essas ferramentas não apenas aumentam a eficiência operacional, mas também facilitam uma integração de blockchain mais segura e acessível.

O cofundador e CEO da Circle, Jeremy Allaire, expressou entusiasmo pela colaboração, afirmando:

“Estamos animados em colaborar com a HKT para levar nossos Serviços Web3 à vanguarda da inovação em fidelidade do cliente. Esta colaboração é uma prova do nosso comprometimento em ajudar empresas a desbloquear o potencial da tecnologia blockchain para criar experiências de cliente orientadas a valor, redefinindo programas de fidelidade e fornecendo aos comerciantes as ferramentas de que precisam para prosperar na economia digital.”

Ecoando esse sentimento, Monita Leung, CEO da HKT Digital Ventures, enfatizou o objetivo compartilhado de impulsionar a inovação em fintech e na economia digital.

Monita Leung afirmou,

“Na HKT, estamos comprometidos em impulsionar a inovação em fintech e na economia digital. Estamos muito felizes em colaborar com a Circle. Sua expertise em tecnologia Web3 complementa nossos pontos fortes em engajamento do cliente e serviços comerciais. Juntos, pretendemos entregar soluções de fidelidade exclusivas que capacitem os comerciantes a construir conexões mais profundas com seus clientes em Hong Kong.”

Círculo explorando oportunidades de negócios na Ásia

Esta parceria marca uma iniciativa estratégica da Circle para explorar oportunidades de negócios na Ásia, principalmente após a evolução do cenário regulatório em Hong Kong.

À medida que a economia digital continua a crescer, o compromisso da Circle em expandir suas soluções baseadas em blockchain se alinha perfeitamente com a missão da HKT de aprimorar o engajamento do cliente e os serviços aos comerciantes por meio de tecnologias inovadoras.

A colaboração entre a Circle e a HKT representa um avanço notável na redefinição dos programas de fidelidade do cliente no mercado dinâmico de Hong Kong.

Ao integrar a tecnologia blockchain à estrutura de fidelidade do cliente, as duas empresas estão preparadas para criar soluções exclusivas que não só beneficiam os comerciantes, mas também enriquecem as experiências do consumidor, impulsionando o futuro do engajamento do cliente na região.