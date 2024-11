A ponte NFT da Shiba Inu entra no ar no Shibarium: o que vem por aí para o preço do SHIB?

A equipe Shiba Inu (SHIB) revelou a ativação de uma ponte NFT em sua blockchain Layer2, Shibarium.

A nova funcionalidade visa facilitar saques e depósitos de tokens não fungíveis baseados em Ethereum.

Os entusiastas só precisarão conectar suas carteiras web3, como MetaMask e TrustWallet, expandindo o cenário de negociação de criptomoedas.

A ponte NFT provavelmente abrirá o projeto Shiba Inu para uma enorme base de usuários, com entusiastas aproveitando recursos lucrativos, como finalização rápida de transações e taxas de transação mais baixas.

Enquanto isso, o blockchain Layer2 (Shibarium) ganhou popularidade desde seu lançamento em agosto de 2023, facilitando aproximadamente 436 milhões até esta publicação.

Shiba Inu pretende abandonar o status de moeda meme

O SHIB entrou para o mundo das criptomoedas como um ativo meme, contando com o hype com utilidade zero no mundo real. No entanto, seus desenvolvedores têm lutado para superar a origem meme do ativo.

A equipe da Shiba Inu trabalhou para transformar o projeto em uma rede financeira descentralizada e robusta.

Esse esforço levou ao estabelecimento da DEX ShibaSwap e da blockchain L2 Shibarium.

A mais recente ponte NFT ressalta o comprometimento do projeto em transformar o Shiba Inu de uma criptomoeda meme em uma potência financeira com casos de uso no mundo real.

Desempenho de preço SHIB

Shiba Inu pintou seus gráficos de preços de verde em meio a uma notável ressurgência de compradores. Ele ganhou 10% no último dia para pairar em $0,00001825.

O sólido momento surge à medida que o mercado de criptomoedas prospera com o recente salto do Bitcoin acima de US$ 71.000.

O momento atual do SHIB corresponde ao otimismo dos analistas sobre novos marcos de preços.

A ponte NFT introduzirá liquidez significativa ao projeto. Além disso, a iniciativa de queima de tokens do SHIB continua crucial para garantir ações de preço estáveis nos próximos tempos.

Enquanto isso, a plataforma de análise de dados CoinCodex destacou a possibilidade do preço do Shiba Inu subir para US$ 0,05 ou US$ 1.

O relatório indica que, embora atingir essas metas pareça impossível, o SHIB tem tudo o que é preciso para um aumento estelar de preço.

O CoinCodex fez referência ao crescimento explosivo de 85.000.000% do token em 2021.

Além disso, a análise destacou que a repetição dos ganhos de 2021 desafia o SHIB, citando seu enorme suprimento circulante de mais de 589 trilhões de moedas e seu amplo desempenho de mercado.

A CoinCodex acrescentou que a queima de tokens é crucial para resolver os problemas de fornecimento da Shiba Inu.

A queima de 410 trilhões de tokens pelo cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, contribuiu para o desempenho superior do SHIB em 2021.

A análise enfatizou que reduzir o fornecimento de Shiba Inu é vital para atingir a marca de $ 0,01. No entanto, remover trilhões de tokens parece irrealista no momento.

Além disso, a CoinCodex acrescentou que o SHIB atingir US$ 1 “é teoricamente impossível”, pois exigirá US$ 589 trilhões em capitalização de mercado.

A Shiba Inu tinha uma capitalização de mercado de cerca de US$ 3 trilhões durante as máximas históricas de 2021.

O SHIB ostenta US$ 10,72 bilhões em capitalização de mercado no momento em que este artigo foi escrito, com um fornecimento total de 1 quatrilhão.

O CoinCodex sugere que o estado atual do Shiba Inu torna desafiador até mesmo atingir marcos de preço mais baixos, como US$ 0,01 e US$ 0,001.