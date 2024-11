As ações de veículos elétricos (VE) chineses aumentaram em Hong Kong após relatos de novas medidas governamentais destinadas a acelerar o desenvolvimento do setor de veículos de nova energia.

A agência de notícias estatal Xinhua informou na terça-feira que agências do governo central planejam aumentar a compra de veículos de nova energia como parte de esforços mais amplos para promover o setor.

Governo exige que pelo menos 30% das compras de veículos novos sejam VEs

Um destaque importante das diretrizes do governo, datadas de 27 de setembro, é a diretriz de que os veículos elétricos devem constituir não menos que 30% de todos os veículos novos adquiridos anualmente por agências governamentais.

Além disso, o plano incentiva o desenvolvimento de infraestrutura para veículos elétricos, incluindo a construção de novas estações de carregamento, para tornar a transição para veículos elétricos mais suave para os consumidores.

Essas medidas fazem parte de uma estratégia mais ampla da China para liderar em tecnologia verde e atingir suas metas de neutralidade de carbono.

O foco crescente do governo em veículos de nova energia injetou otimismo no mercado, refletido no movimento do preço das ações das principais empresas chinesas de veículos elétricos.

NIO, Xpeng, Li Auto e BYD veem ganhos de ações

Após a notícia, a NIO Inc. viu suas ações subirem até 13% em Hong Kong, tornando-se a empresa com melhor desempenho no Índice MSCI China.

Da mesma forma, a Xpeng Inc. ganhou até 8%, e a Li Auto Inc. viu um aumento de mais de 2%. A BYD Co., uma das principais participantes do setor, também avançou 1,8% enquanto se preparava para divulgar seus lucros do terceiro trimestre na quarta-feira.

Este rali destaca a confiança dos investidores no setor de veículos elétricos chinês, impulsionada pelas expectativas de maior apoio governamental e pela demanda do mercado por tecnologias mais limpas.

O aumento nos preços das ações ocorre em meio aos esforços contínuos do governo chinês para reduzir as emissões e aumentar a adoção de veículos elétricos em todo o país.

Infraestrutura de carregamento é essencial para apoiar a adoção de veículos elétricos

Além de tornar obrigatória a compra de veículos elétricos, as diretrizes enfatizam a necessidade de expandir a infraestrutura de carregamento para garantir um uso mais tranquilo dos veículos elétricos.

Espera-se que isso incentive usuários privados e comerciais a fazer a transição para veículos elétricos, apoiando ainda mais o crescimento do setor.