Apple anuncia novo iMac com o mais recente chip M4: tudo o que você precisa saber

A Apple lançou um iMac atualizado com seu mais recente chip M4, marcando o avanço contínuo da gigante da tecnologia em recursos de inteligência artificial (IA) em toda a sua linha de produtos.

Com preço a partir de US$ 1.299, o novo iMac estará disponível para compra a partir de 8 de novembro.

O lançamento acontece após o recente lançamento de novos iPhones, Apple Watches e AirPods pela Apple em setembro, tornando este iMac o último grande anúncio de produto do ano.

À medida que a Apple expande o alcance da IA, o iMac com processador M4 está pronto para tornar as tarefas diárias mais eficientes e oferece diversas atualizações, desde novas cores vibrantes até suporte para monitores 6K adicionais.

Capacidades de IA da Apple ampliadas com o M4 iMac

No trimestre de junho, a divisão Mac da Apple relatou US$ 7 bilhões em vendas, um aumento de 2% em relação ao ano anterior.

Agora, com o chip M4, o novo iMac da Apple integra funcionalidade aprimorada de IA, semelhante às atualizações recentes em iPhones e iPads.

“Apple Intelligence”, um conjunto de novos recursos, permite que os usuários reescrevam, revisem ou condensem texto em seus computadores.

Por exemplo, os usuários podem refinar rascunhos de e-mail com sugestões baseadas em IA, tornando as comunicações mais profissionais e precisas.

Digitar para a Siri agora também está disponível, adicionando mais flexibilidade nas interações do usuário.

A Apple planeja uma atualização adicional do Apple Intelligence em dezembro, incorporando o ChatGPT da OpenAI em suas ferramentas de escrita e Siri.

Este lançamento está alinhado com a ambição da gigante da tecnologia de tornar a IA parte integrante da experiência do usuário, competindo com o Bard do Google e o Bing aprimorado por IA da Microsoft.

Opções de exibição aprimoradas

O novo iMac, mantendo sua tela Retina 4.5K de 24 polegadas, apresenta uma opção de “nanotextura” antirreflexo que minimiza o brilho, uma vantagem para profissionais e criativos que trabalham sob condições de iluminação variadas.

Com tons de verde, amarelo, laranja, rosa, roxo e o clássico prata, a Apple oferece uma impressionante variedade de acabamentos.

Essa mudança dá continuidade à marca centrada em cores da Apple e também oferece aos usuários mais opções para personalizar seus espaços de trabalho.

Os mais recentes Magic Mouse e Magic Keyboard da Apple também receberam uma atualização. Ambos os acessórios agora suportam carregamento USB-C, afastando-se das antigas portas Lightning, alinhando-se com as regulamentações da UE e tendências da indústria em direção a padrões de carregamento universais.

Chip M4: velocidade e eficiência energética

Apresentado pela primeira vez no iPad Pro em maio, o chip M4 é construído usando o processo de fabricação de 3 nanômetros da TSMC, proporcionando melhor processamento gráfico e funções de IA aprimoradas.

De acordo com a Apple, o M4 usa metade da energia de seu antecessor, o M2, lançado em 2022, melhorando assim a duração da bateria e a eficiência geral para dispositivos com demandas de alto desempenho.

O chip M4 permite multitarefas mais suaves e tempos de carregamento mais rápidos para aplicativos com uso intensivo de gráficos, diferenciando ainda mais a linha Mac da Apple de seus concorrentes.

Atendendo às demandas profissionais, o iMac atualizado inclui quatro portas USB-C, todas com suporte para Thunderbolt 4, oferecendo altas velocidades de transferência de dados para arquivos grandes, como vídeos e gráficos de alta resolução.

Os usuários podem conectar até dois monitores 6K adicionais, atendendo aos requisitos de profissionais criativos e entusiastas de tecnologia que dependem de configurações de vários monitores para produtividade.

Impulso contínuo para os lançamentos de hardware da Apple

A família Mac da Apple tem apresentado retornos consistentemente sólidos, mesmo que o iPhone continue sendo o produto mais valioso da empresa.

Greg Joswiak, chefe de marketing da Apple, fez anúncios adicionais nos próximos dias, gerando especulações sobre novas atualizações do Mac.

O lançamento do novo iMac segue o lançamento dos iPhones, Watches e AirPods, reforçando a estratégia da Apple de escalonar os principais lançamentos de hardware ao longo do ano para manter o interesse do consumidor.

A Apple destacou os aspectos ecológicos de seus produtos mais recentes, incluindo o iMac, que incorpora materiais reciclados e prioriza a eficiência energética.

Com o chip M4 e o Apple Intelligence, a gigante da tecnologia pretende permanecer competitiva no mercado de IA em rápida evolução, mantendo ao mesmo tempo o compromisso com a sustentabilidade.

Essa combinação pode reforçar a posição da Apple como líder em tecnologia de consumo, especialmente porque os consumidores buscam dispositivos que sejam potentes e ecologicamente corretos.