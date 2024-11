Vitalik Buterin discutiu recentemente a atualização “The Splurge” do Ethereum, que ele afirma que tornará a rede resistente às ameaças da computação quântica.

Em uma postagem de blog datada de 29 de outubro, Buterin discutiu o extenso trabalho ainda necessário para atingir essa meta, explicando que a fase Splurge se concentrará em melhorar a segurança, a eficiência das transações e a resiliência criptográfica do Ethereum.

Em sua postagem, Buterin observou que “computadores quânticos nem sequer existem” em uma forma poderosa o suficiente para representar uma ameaça genuína à criptografia de blockchain.

Segundo ele, os computadores quânticos atuais são protótipos iniciais ou dispositivos “irreais” em suas capacidades, observando que eles ainda não conseguem lidar com cálculos significativos que representariam um risco à segurança do Ethereum.

Buterin acrescentou que o cronograma para quando a computação quântica estaria disponível para as massas viria “décadas” depois que “instituições poderosas obtivessem uma que pudesse quebrar a criptografia de curva elíptica”.

Este Splurge faz parte do roteiro de várias fases do Ethereum, que inclui The Merge, The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge e The Splurge, cada um com o objetivo de fortalecer diferentes partes do blockchain.

O Splurge pretende estabilizar o estado final do jogo da Máquina Virtual Ethereum (EVM), introduzir “abstração de conta” e explorar “criptografia avançada” para garantir a segurança da rede a longo prazo.

Para aumentar a resistência quântica do Ethereum, a fase Spkurge integrará gradualmente a criptografia resistente à quântica por meio de abstração de conta e primitivas criptográficas avançadas, como zk-STARKs.

Outras táticas incluem adicionar suporte para algoritmos resistentes a quantum, como técnicas criptográficas baseadas em hash, e permitir segurança de conta flexível, incluindo chaves criptográficas rotativas.

Além disso, avanços futuros como criptografia totalmente homomórfica (FHE) e ofuscação de indistinguibilidade — descritos no Splurge — podem fortalecer ainda mais as defesas do Ethereum ao permitir computações seguras sem revelar dados confidenciais, tornando os ataques quânticos mais desafiadores.

O Splurge também “otimizará” o modelo de taxa de transação do Ethereum por meio de um conceito que Buterin chama de “gás multidimensional”.

O objetivo é melhorar a escalabilidade “enquanto reduz os riscos”.



De acordo com o cofundador do Ethereum, a abordagem visa introduzir preços e limites separados para recursos separados, o que pode reduzir o uso de recursos no “pior caso”, reduzindo assim “a necessidade de otimizar o desempenho para dar suporte, por exemplo, a árvores binárias baseadas em hash STARK”.

A Beira

Esse conceito não é novo; Buterin já havia discutido isso em outra postagem do blog, abordando os planos para o estágio “The Verge” do Ethereum.

No The Verge, o foco está em melhorar as operações dos nós para que sejam mais eficientes em termos de recursos.

Uma grande mudança esperada desta fase é a introdução da “verificação sem estado”, que permitiria que os nós validassem blocos sem exigir grandes quantidades de armazenamento.

Essa atualização pode tornar as operações dos nós Ethereum mais acessíveis e econômicas, permitindo que dispositivos mais leves realizem tarefas de verificação.

Para conseguir isso, os desenvolvedores do Ethereum estão explorando o uso de árvores hash binárias baseadas em STARK, que fornecem uma opção mais resistente e escalável ao quantum, mas também exigem mais recursos, como poder computacional e memória.

De acordo com Buterin, a implementação de modelos de gás multidimensionais pode ajudar a reduzir a pressão sobre os recursos ao atribuir custos específicos de gás a diferentes tipos de recursos.

O Flagelo

Em uma postagem de blog de 21 de outubro, o cofundador da Ethereum divulgou detalhes da fase “Scourge”, que abordará algumas questões importantes, como a redução da centralização do Ethereum Staking, o que, de acordo com Buterin, pode levar a um risco maior de ataques de 51% e censura de transações.

Para resolver o problema, Buterin sugeriu um modelo de staking de dois níveis: um nível para staking “de risco” (reduzível) e outro para staking “sem risco” (não reduzível).

Essa configuração visa equilibrar recompensas e riscos, ajudando a evitar que alguns grandes participantes ganhem muito controle sobre a rede.