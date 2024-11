Aumento da produção global deve manter os preços do açúcar contidos

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Os contratos futuros de açúcar na Intercontinental Exchange caíram mais de 4% desde o início de outubro, já que o aumento da produção pesou sobre os sentimentos.

Os preços caíram mais de 2% na sessão de segunda-feira, com o aumento acentuado da moagem de cana-de-açúcar na região Centro-Sul do país durante a primeira quinzena de outubro.

No entanto, os futuros do açúcar recuperaram algumas das perdas na terça-feira e estavam sendo negociados 0,9% mais altos, acompanhando os preços mais altos do petróleo bruto.

No momento em que este artigo foi escrito, o contrato de açúcar mais ativo na Intercontinental Exchange estava em 22,13 centavos de dólar americano por libra.

Preços mais altos do petróleo bruto levam a maiores taxas de gasolina. Isso encoraja os motoristas a mudar para etanol, o que significa que mais biocombustível é desviado do açúcar, limitando o fornecimento de sacarose.

Um dólar mais fraco na terça-feira também ajudou os preços do açúcar, já que uma moeda norte-americana mais forte torna a commodity mais cara para compradores estrangeiros.

UNICA registra aumento de moagem de cana no Brasil

Na sexta-feira, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (UNICA) informou que a moagem de cana na região Centro-Sul do país ficou em 33,8 milhões de toneladas na primeira quinzena de outubro.

A moagem de cana-de-açúcar no mesmo período do ano passado foi de cerca de 32,9 milhões de toneladas, de acordo com o relatório.

Na temporada, a moagem acumulada de cana-de-açúcar até meados de outubro aumentou 2,4% em relação ao ano anterior, para 538,8 milhões de toneladas.

Enquanto isso, a produção de açúcar durante a primeira quinzena de outubro também aumentou 8% na comparação anual, para 2,4 milhões de toneladas, de acordo com o relatório.

A produção acumulada de açúcar durante a temporada até meados de outubro foi de 35,6 milhões de toneladas, um aumento de quase 2% em relação ao mesmo período do ano passado.

Colheita abundante na Índia aumenta pessimismo

As expectativas de uma safra abundante de açúcar durante a temporada 2024-25 (outubro-setembro) também contribuíram para a baixa nos preços.

Otimismo de que uma monção acima do normal durante junho-setembro na Índia levará ao aumento da produção no gigante asiático. A Índia é o segundo maior produtor de açúcar depois do Brasil.

O Departamento Meteorológico da Índia disse que o país recebeu 934,8 milímetros de chuva durante a estação das monções que terminou em 30 de setembro, 7,6% acima da média de longo período.

A agência meteorológica também disse que nesta temporada de monções, a Índia recebeu a maior precipitação dos últimos quatro anos.

Além disso, o Ministro da Alimentação da Índia, Pralhad Joshi, disse recentemente que o governo está considerando suspender a proibição de exportação de açúcar. Ele disse que o governo tomará uma decisão assim que as estimativas da indústria para a produção de cana-de-açúcar e o balanço de abertura para o açúcar para a temporada de 2024-25 estiverem disponíveis.

A Índia restringiu indefinidamente as exportações de açúcar em outubro de 2023 para manter a disponibilidade adequada nos mercados locais.

Mais açúcar da Índia pode aumentar a oferta nos mercados globais nos próximos meses, pressionando ainda mais os preços.

Maior produção de açúcar da Tailândia

Além disso, a maior produção em um dos principais países produtores de açúcar, a Tailândia, também pesou nos sentimentos.

Na semana passada, o Escritório do Conselho de Cana e Açúcar da Tailândia projetou que a produção de açúcar da Tailândia em 2024-25 aumentaria 18% na comparação anual, para 10,35 milhões de toneladas, disse o Barchart.com em um relatório.

O país produziu 8,77 milhões de toneladas de açúcar na temporada 2023-24 que terminou em abril. A Tailândia é o segundo maior exportador de açúcar do mundo.