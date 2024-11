Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O Bitcoin Cash (BCH) está entre as moedas que mais ganham, já que a principal criptomoeda, o Bitcoin (BTC), salta para mais de US$ 71 mil.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O preço de várias altcoins também acompanhou a alta do BTC nos últimos dias, com o Tezos (XTZ) subindo de mínimas de US$ 0,62.

Advertisement

À medida que o Bitcoin mira uma potencial corrida para uma nova máxima histórica, dados on-chain sugerem que a pressão de compra pode catapultar o Bitcoin Cash e o Tezos para um patamar mais alto.

Preço do BCH sobe 8%

Copy link to section

O Bitcoin Cash é atualmente um dos principais tokens em ganhos de 24 horas entre as 100 maiores criptomoedas.

O preço do token bifurcado do Bitcoin aumentou mais de 8% e atingiu máximas vistas pela última vez no início de agosto de 2024.

Atualmente, o BCH é negociado perto de US$ 384, já que os touros buscam manter os ganhos em meio a um possível rompimento do triângulo ascendente.

O BCH está logo acima da linha de tendência que atuou como resistência principal diversas vezes nos últimos dois meses.

Se a pressão de compra se mantiver e os touros conseguirem mais ganhos, a altcoin pode subir para máximas de junho de 2024 acima de US$ 430 e provavelmente permitir um novo teste da área de US$ 500.

Uma olhada nos indicadores de Convergência Divergência de Média Móvel (MACD) e Índice de Força Relativa (RSI) do gráfico diário sugere uma continuação de alta.

BCH price chart. Source: TradingView

Enquanto isso, os dados de interesse aberto em futuros de Bitcoin Cash aumentaram 20,7% nas últimas 24 horas, para mais de US$ 231 milhões.

Dados da Coinglass mostram que mais posições vendidas foram liquidadas no último dia em comparação com as compradas, já que o preço do BCH apresentou uma trajetória ascendente.

O preço do Tezos se recupera em meio aos ganhos do BTC

Copy link to section

O preço do Tezos (XTZ) rompeu para cima depois que os touros estancaram uma tendência de baixa perto da zona de $0,60. Nas últimas 24 horas, o preço continuou mais alto para atingir $0,67.

Os compradores já enfrentaram dificuldades com uma barreira de oferta nesses níveis, e a última vez que não houve um rompimento fez com que o Tezos fosse negociado em baixa.

No entanto, o Tezos atingiu máximas de US$ 1,60 durante a última grande fase de alta em março, o que pode ser um alvo importante se o Bitcoin liderar o mercado de criptomoedas para cima.

XTZ price chart. Source: TradingView

No gráfico diário, fica claro que uma zona de recarga de demanda se formou com uma linha de suporte horizontal perto de US$ 0,60.

Se os preços permanecerem acima dessa linha, apesar dos pavios mais baixos, pode ser explosivo para os touros novamente. Um rompimento de triângulo simétrico significará que a perspectiva de baixa que engolfou a XTZ está diminuindo.

No entanto, o preço do XTZ precisa manter um impulso ascendente para trazer à tona o possível rali acima de US$ 1.

Se isso acontecer, a Tezos pode solidificar os ganhos em meio a uma nova consolidação. No entanto, a rejeição pode fazer com que os ursos tenham como meta US$ 0,54.