O salário mínimo nacional do Reino Unido deve aumentar em até 6% no ano que vem, proporcionando um aumento salarial significativo para mais de 1 milhão de trabalhadores mal pagos, de acordo com uma reportagem do The Guardian.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A chanceler sombra Rachel Reeves deve anunciar formalmente o aumento do orçamento na quarta-feira, que superará a inflação e as previsões recentes.

Advertisement

Em linha com a meta de longo prazo do governo de “aumentar o piso” dos salários, a nova taxa elevará o salário mínimo nacional para trabalhadores com 21 anos ou mais para £ 11,44 por hora, podendo aumentar para mais de £ 12,12 em breve.

“Milhões de pessoas de baixa renda receberão boas notícias no orçamento quando o chanceler anunciar o último aumento do salário mínimo”, disse Nye Cominetti, economista principal da Resolution Foundation no relatório.

Cominetti também observou as potenciais implicações de um aumento esperado nas contribuições previdenciárias nacionais dos empregadores, acrescentando: “Algumas empresas dirão legitimamente que seus custos salariais aumentaram bastante como resultado deste orçamento”.

Igualdade salarial entre os jovens em consideração

Copy link to section

O próximo aumento salarial também pode aproximar os trabalhadores mais jovens da paridade com seus colegas mais velhos.

Ministros expressaram apoio à extensão do salário mínimo nacional para jovens de 18 a 20 anos, uma medida que poderia resolver as disparidades salariais com base na idade, uma recomendação relatada recentemente no Times.

Esta nova política de salário mínimo se baseia nas metas conservadoras de aumento de salários baixos, já que o salário mínimo nacional não deve ficar abaixo de dois terços dos rendimentos médios.

Esse limite estabelecido há uma década gerou aumentos acima da inflação, resultando em um aumento projetado de até 6% neste ano.

Empresas manifestam preocupação com aumento dos custos dos empregadores

Copy link to section

Embora o aumento salarial beneficie os trabalhadores de baixa renda, as empresas estão se preocupando com os custos adicionais que podem enfrentar.

Espera-se que um aumento nas contribuições para a previdência social acompanhe o aumento salarial, o que pode pressionar os empregadores que já estão lidando com despesas inflacionárias.

Tina McKenzie, da Federação de Pequenas Empresas, alertou:

São as empresas que pagam os salários das pessoas, além de todos os impostos que o governo cobra, o que deve ser levado em consideração ao decidir o salário mínimo.

Aumento dos salários provavelmente beneficiará as economias locais

Copy link to section

Os defensores do aumento salarial acreditam que o aumento beneficiará não apenas os trabalhadores, mas também as economias locais, já que trabalhadores mal pagos geralmente gastam renda adicional localmente.

Paul Nowak, secretário-geral do TUC, destacou esse potencial efeito cascata, afirmando: “Em um momento em que o custo de vida ainda é muito alto, os mais mal pagos realmente se beneficiariam de um aumento decente no salário mínimo. Sabemos que os trabalhadores mal pagos gastam mais de seu dinheiro em suas economias locais. Portanto, qualquer aumento em seu poder de compra beneficiará as empresas locais também.”

Nowak rejeitou preocupações sobre perda de empregos ligada a aumentos salariais, afirmando: “Toda vez que o salário mínimo sobe, há algumas vozes que preveem que isso aumentará o desemprego. Toda vez, eles estão errados.”

Um porta-voz do Tesouro, no entanto, se recusou a comentar sobre as mudanças propostas, afirmando: “Não comentamos sobre especulações em torno de decisões de gastos ou mudanças fiscais fora dos eventos fiscais”.

À medida que o Reino Unido se prepara para esse possível ajuste salarial, tanto funcionários quanto empresários estão observando atentamente para ver como essas políticas moldarão a economia no próximo ano.