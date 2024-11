Andy Ayrey, o fundador do popular chatbot com inteligência artificial Truth Terminal, foi vítima de uma violação de segurança na plataforma de mídia social X.

Essa violação resultou na promoção de uma moeda meme fraudulenta, o token Infinite Backrooms (IB).

A violação, atribuída a um ataque de troca de SIM na operadora de celular de Ayrey, permitiu que os hackers publicassem de sua conta, o que levou a perdas financeiras substanciais para os investidores e um ganho significativo para os hackers.

Como o golpe do token Infinite Backrooms (IB) se desenrolou

Nas primeiras horas de 29 de outubro, a conta de Ayrey publicou uma mensagem enigmática, agora excluída, anunciando o lançamento do token IB, junto com uma imagem contendo seu endereço de contrato.

Esta única publicação gerou grande repercussão na comunidade de criptomoedas, elevando rapidamente a capitalização de mercado do token para impressionantes US$ 25 milhões.

Sem o conhecimento dos investidores, a carteira responsável pela implantação do token havia adquirido 124,6 milhões de tokens IB por US$ 38.400 no lançamento.

Logo após o aumento no valor de mercado, a carteira liquidou todos os ativos em 45 minutos, gerando um lucro de mais de US$ 600.000, de acordo com dados do DEXScreener.

À medida que a conta de Ayrey continuava a promover o golpe, usuários desavisados despejaram dinheiro no token, fazendo com que o valor de mercado disparasse.

No entanto, ocorreu uma forte liquidação quando o criminoso sacou a ação, o que levou a uma queda de 98% no valor do IB.

Apesar da queda, o token teve uma pequena recuperação atribuída ao que alguns chamam de “aquisição da comunidade”, uma medida para recuperar a confiança dos investidores.

No momento em que este artigo foi escrito, o token estava sendo negociado a US$ 0,001735 na Raydium, de acordo com o DEXScreener.

O incidente reflete vulnerabilidades mais amplas em investimentos vinculados a mídias sociais e os riscos associados a mercados de tokens anônimos e impulsionados por exageros.

O chatbot de IA do Truth Terminal já endossou o token GOAT

O chatbot de IA Truth Terminal já atraiu atenção por acumular mais de US$ 1 milhão em criptoativos, impulsionado por seu endosso ao token “Goatseus Maximus” (GOAT) baseado em Solana.

Embora o Truth Terminal não tenha tido envolvimento no lançamento do GOAT, seu endosso levou o token a um pico de capitalização de mercado de US$ 940 milhões, um feito que desde então estimulou bots de IA autônomos semelhantes a se envolverem em endosso e negociação de criptomoedas.

Ayrey esclareceu que o Truth Terminal é uma versão “ajustada” do modelo Llama 3.1 do Meta, que ele desenvolveu inicialmente para experimentar o jailbreak de outros modelos de grandes linguagens (LLMs).

O bot, projetado para operar de forma semiautônoma, publica no X com a aprovação de Ayrey e interagiu com figuras do setor cripto, como o capitalista de risco Marc Andreessen, que doou US$ 50.000 em bitcoins para a carteira do bot.

Ayrey recuperou temporariamente o acesso à sua conta X, apenas para perder o controle novamente, pois os hackers continuaram postando links fraudulentos antes de Ayrey recuperar totalmente o controle e excluir os tweets enganosos.

O incidente destaca tanto a influência quanto os riscos dos agentes autônomos de IA dentro da comunidade cripto.

Enquanto Ayrey lida com as consequências, o hack do Truth Terminal serve como um lembrete dos riscos representados por contas de mídia social de alto perfil para investidores e criadores no cenário acelerado das criptomoedas.