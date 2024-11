As ações japonesas estão subindo depois que a coalizão governante do país, liderada pelo primeiro-ministro Shigeru Ishiba, não conseguiu garantir a maioria parlamentar nas eleições de 2024.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O Partido Liberal Democrático (LDP), juntamente com o Komeito, seu parceiro de coalizão, conquistou 215 assentos de um total de 465, ficando aquém dos 233 necessários para obter a maioria.

Advertisement

O LDP agora terá que formar uma nova coalizão com um terceiro partido, o que gera incerteza, já que o nome do partido e os termos de tal acordo com ele ainda não foram revelados.

“Isso poderia levar a um resultado muito obscuro no futuro”, disse o vice-presidente sênior da Neuberger Berman, Kei Okamura, à CNBC na terça-feira.

No entanto, Okamura está otimista em relação às duas ações japonesas de “alta qualidade” a seguir.

USS Co Ltd (TYO: 4732)

Copy link to section

Kei Okamura continua otimista em relação às ações da revendedora de carros usados, embora elas tenham ficado para trás em 2024.

O gestor de portfólio espera que as ações da USS se recuperem no próximo ano, já que atualmente ela é a “maior operadora” no mercado de leilões de carros usados, com uma participação de mais de 50%.

A empresa, portanto, tem um “poder de precificação” excepcional – o que achamos absolutamente crítico”, acrescentou ele no “Squawk Box Asia”.

A USS Co Ltd encerrou seu ano fiscal de 2024 com ¥ 48.937 milhões (US$ 326 milhões) em lucro operacional em ¥ 97.606 milhões em vendas líquidas. Ambos os números aumentaram significativamente em relação ao ano passado.

As ações da USS também pagam atualmente um rendimento de dividendos saudável de 2,94%, o que constitui outro bom motivo para tê-la em seu portfólio.

Tokio Marine Holdings Inc (TYO: 8766)

Copy link to section

As ações desta seguradora já subiram cerca de 60% em relação ao início de 2024, mas Neuberger Berman está confiante de que elas subirão ainda mais nos próximos meses.

Na verdade, Kei Okamura vê as ações da Tokio Marine como um tanto isoladas das incertezas políticas. Ele é positivo em relação à multinacional, pois ela tem uma pegada louvável tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, o que está ajudando a melhorar seu P&L.

“Esperamos que a seguradora continue a se desfazer de participações acionárias, invista esses lucros em negócios, mas recompre ações. Isso seria um bom presságio para o balanço”, de acordo com a empresa de investimentos.

As ações da Tokio estão bem posicionadas para retornos totais saudáveis, pois pagam um dividend yield de 2,21% também. Alguns dos outros nomes de alta qualidade em que Neuberger Berman está otimista incluem Hitachi e Mitsubishi Logistics.