ENA ganha 18% enquanto Ethena Labs nega usar ativos bloqueados para farmar recompensas

A Ethena Labs permaneceu no radar dos investidores esta semana depois que o investigador de criptomoedas Nomad afirmou que a equipe possui aproximadamente 25% dos ativos ENA apostados no atual evento de farming da temporada 3.

Nomad afirmou que isso pode diluir as recompensas para usuários desavisados, deixando aqueles que detêm a stablecoin USDe altamente vulneráveis.

A investigação destacou que carteiras suspeitas da Coin Prime Custody receberam cerca de 3 bilhões de moedas ENA em agosto.

Além disso, seis carteiras vinculadas à Ethena receberam 180 milhões de ENA da Coinbase Prime Custody em outubro – após a ativação do staking de sENA em setembro.

Enquanto isso, os endereços receberam recompensas agrícolas nas últimas sessões, gerando ceticismo sobre as distribuições de incentivos.

As alegações desencadearam um significativo momentum de baixa para os preços da ENA. No entanto, a queda durou pouco, pois a equipe da Ethena Labs negou as alegações.

Ethena nega alegações de uso indevido de ativos apostados

A rede de dólares sintéticos confirmou que não usou ativos bloqueados para farmar recompensas da DEX Ethereal.

A publicação X destacou que o projeto não manteve tokens de membros da equipe ou investidores como ativos apostados para ganhar incentivos.

Gostaríamos de confirmar categoricamente à nossa comunidade que absolutamente nenhum token de equipe ou investidor bloqueado é apostado, pois a sENA está ganhando quaisquer recompensas, incluindo Ethereal.

A Ethena Labs comentou sobre os ativos transferidos de endereços suspeitos vinculados à Ethena.

A equipe declarou que nenhum dos ativos movidos foi bloqueado e que as transações corresponderam ao cronograma de desbloqueio de tokens.

A atenção dos investidores se voltou para as ações de preços da ENA em meio aos acontecimentos.

ESTA perspectiva de preço

A Ethena manteve ações de preços otimistas no último dia, subindo da mínima de US$ 0,3325 para a máxima intradiária de US$ 0,3937 – um aumento de 18,41%.

O aumento de 80% no volume diário de negociações da ENA reflete um forte impulso, sugerindo ganhos contínuos para a altcoin.

Os esclarecimentos da Ethena Labs e a ampla recuperação do mercado em andamento contribuem para o otimismo da ENA.

A altcoin paira acima da EMA de 20 dias e da SMA de 50 dias, indicando uma tendência de alta.

Os preços além da EMA de 20 dias refletem força estável de curto prazo e ação notável do comprador. Além disso, oscilar acima da SMA de 50 dias destaca o domínio do touro no longo prazo.

Tais observações mostram que a ENA permaneceu elevada nas últimas sessões. Enquanto isso, isso pode atrair mais traders e investidores.

Além disso, o Índice Direcional Médio de 29 sugere força ascendente para os preços da ENA.

O indicador mede a força da tendência, com valores abaixo de 20 refletindo fraqueza e acima de 25, um forte momentum.

A atual perspectiva geral do mercado respalda ganhos contínuos nos preços da ENA.

O valor de todas as moedas digitais aumentou 1,75% no último dia, com o Bitcoin se estabilizando acima de US$ 71 mil.

Além disso, o volume de negociação de 24 horas saltou 80% para US$ 98,54 bilhões. Esse momentum prova estabilidade no mercado – um ambiente perfeito para atrair mais touros.