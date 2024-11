Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Os EUA disseram na segunda-feira que estão buscando até 3 milhões de barris de petróleo bruto para encher sua Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), de acordo com uma reportagem da Reuters.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A compra será feita até maio do ano que vem e será entregue no local de Bryan Mound, no Texas.

Advertisement

O relatório disse que a compra deixará o governo com pouco dinheiro para comprar mais até que os legisladores aprovem mais fundos para o mesmo.

O último acontecimento ocorre no momento em que o governo quer encher suas reservas após ter vendido 180 milhões de barris de petróleo bruto da SPR em 2022 para limitar o aumento nos preços locais da gasolina.

De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA), a SPR tinha cerca de 384,6 milhões de barris de petróleo bruto em 18 de outubro.

Governo Biden autorizou venda em 2022 após Rússia invadir Ucrânia

Copy link to section

O presidente dos EUA, Joe Biden, autorizou a venda maciça de 180 milhões de barris de petróleo bruto alguns anos atrás, depois que os preços da gasolina dispararam após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Após a invasão de Moscou, os preços do Brent subiram para quase US$ 140 o barril, atingindo uma alta de mais de 14 anos.

Como resultado, os preços domésticos de combustível dispararam nos EUA. A venda de petróleo foi autorizada para players privados no país.

Desde então, o governo dos EUA recomprou mais de 55 milhões de barris de petróleo a um preço médio de US$ 76 por barril.

Isso é quase US$ 20 abaixo do preço de US$ 95 por barril pelo qual o petróleo foi vendido em 2022, disse a Reuters no relatório.

Não há fundos suficientes no departamento de energia dos EUA

Copy link to section

De acordo com a reportagem da Reuters, em um esforço para repor o SPR, o Departamento de Energia dos EUA trabalhou com legisladores para cancelar uma venda de 140 milhões de barris de petróleo no final de 2022.

Parlamentares democratas e republicanos votaram a favor dessas vendas para pagar programas governamentais, disse a Reuters.

No entanto, não está claro quanto mais fundos o departamento tem para comprar mais petróleo para suas reservas. Um porta-voz do departamento havia dito à Reuters anteriormente que ele tem cerca de US$ 150 milhões restantes, o que seria o suficiente para comprar cerca de 2 milhões de barris.

Politizando a SPR

Copy link to section

“O esgotamento iminente da conta de petróleo do SPR coloca o ônus sobre o Capitólio para uma reposição maior, mas a politização do SPR pode dificultar o acordo dos legisladores”, disse à Reuters Kevin Book, analista de políticas da ClearView Energy Partners, um grupo de pesquisa apartidário.

A próxima eleição nos EUA traz mais incertezas sobre o assunto.

O próximo governo terá que trabalhar com o Congresso para financiar o fundo SPR do departamento de energia, o que pode ser complicado.

Além disso, trabalhar com os legisladores também pode envolver o cancelamento do acordo do Congresso sobre vendas futuras de 100 milhões de barris de petróleo bruto da SPR entre 2026 e 2031.