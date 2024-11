Exportações de iPhone da Índia sobem para US$ 6 bilhões em meio à mudança da Apple da China

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

As exportações de iPhone da Apple da Índia aumentaram em um terço nos seis meses encerrados em setembro, reforçando a estratégia da gigante da tecnologia de impulsionar a fabricação na Índia e, ao mesmo tempo, reduzir a dependência da China.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

As exportações de iPhones fabricados na Índia atingiram quase US$ 6 bilhões, um salto significativo em relação ao ano passado.

Advertisement

A trajetória de crescimento robusto sugere que a Apple está a caminho de ultrapassar US$ 10 bilhões em exportações de iPhone no ano fiscal de 2024.

Esse aumento ocorre após esforços mais amplos da Apple para alavancar a força de trabalho, os subsídios e o crescente ecossistema de tecnologia da Índia, à medida que as tensões entre os EUA e a China se intensificam.

A iniciativa da Apple para que a produção indiana atinja US$ 10 bilhões

Copy link to section

A mudança estratégica da Apple para a fabricação na Índia foi acelerada por três de seus principais fornecedores: Foxconn Technology Group, Pegatron Corp. e Tata Electronics.

Juntos, eles estão aumentando a montagem do iPhone nas regiões do sul da Índia, especialmente em Chennai e Karnataka.

A Foxconn, principal fornecedora da Apple na Índia, responde por metade das exportações de iPhone do país. A Tata Electronics, que adquiriu sua unidade de produção de iPhone da Wistron no ano passado, exportou cerca de US$ 1,7 bilhão em iPhones de Karnataka de abril a setembro, tornando-se a primeira parceira de montagem indiana da Apple.

O rápido crescimento da Apple na Índia está alinhado com a iniciativa “Make in India” do primeiro-ministro Narendra Modi, que incentivou empresas internacionais a investir na fabricação local.

Os subsídios do governo indiano ajudaram a Apple a montar modelos de iPhone de última geração, como o iPhone 16 Pro e o Pro Max, no mercado interno.

O esforço para localizar a produção não apenas impulsionou as exportações da Apple para a Índia, mas também fez com que os smartphones se tornassem a principal categoria de exportação do país para os EUA, totalizando US$ 2,88 bilhões em apenas cinco meses neste ano fiscal.

Classe média indiana impulsiona demanda

Copy link to section

Apesar desses ganhos, a Apple detém apenas 7% do mercado de smartphones da Índia, um segmento amplamente dominado por marcas chinesas como Xiaomi, Oppo e Vivo.

A popularidade da Apple está aumentando entre a classe média da Índia, cuja renda disponível e poder de compra estão aumentando.

Para atender à demanda, a Apple abriu lojas próprias em Mumbai e Nova Déli, com mais planejadas em Bangalore e Pune, aumentando sua presença no varejo para capturar as aspirações da classe consumidora emergente da Índia.

O foco da Apple na Índia já deu resultado, com a receita anual na região atingindo o recorde de US$ 8 bilhões no ano encerrado em março de 2024.

A expansão da presença da Apple na Índia, complementada por esforços de marketing direcionados e vendas online, reforçou ainda mais suas receitas.

Analistas estimam que as vendas da Apple na Índia podem atingir US$ 33 bilhões até 2030, impulsionadas pela ascensão da classe média e pelo crescimento dos planos de pagamento que facilitam o acesso a dispositivos de última geração.

Enquanto a Apple continua diversificando sua base de produção, a China continua sendo seu maior centro de fabricação.

A mudança para a Índia ressalta uma dependência crescente de uma cadeia de suprimentos alternativa enquanto a China enfrenta a incerteza econômica.

Este ano, a Apple dobrou sua produção de iPhone na Índia para US$ 14 bilhões, com exportações totalizando US$ 10 bilhões, ilustrando o comprometimento da empresa com a Índia como parte vital de sua estratégia de longo prazo.

No entanto, apesar desses ganhos, é improvável que a Índia rivalize com o domínio da China no ecossistema de produção da Apple tão cedo.