O fundador da ByteDance, Zhang Yiming, foi coroado a pessoa mais rica da China, de acordo com o Instituto de Pesquisa Hurun, desbancando Zhong Shanshan, da Nongfu Spring, que liderou nos últimos três anos.

A fortuna de US$ 49,3 bilhões de Zhang eclipsa a riqueza de US$ 47,9 bilhões de Zhong, após um ano tumultuado para o negócio de água engarrafada de Zhong, que enfrentou críticas públicas no início de 2024.

Zhang, conhecido mundialmente pelo TikTok, viu sua riqueza aumentar à medida que os lucros da ByteDance aumentaram em quase 30%, posicionando-o no topo da hierarquia de riqueza da China.

O ranking deste ano destaca o cenário em evolução da riqueza chinesa, com os setores de tecnologia e energia agora liderando, uma mudança em relação ao setor imobiliário, que antes era dominante.

Bilionários da tecnologia dominam os mais ricos da China

A ascensão do fundador da ByteDance, Zhang Yiming, marca uma mudança significativa na composição da riqueza da China, com bilionários da tecnologia cada vez mais no topo da lista.

O CEO da Tencent, Pony Ma, avaliado em US$ 44,4 bilhões, fica em terceiro lugar, e Colin Huang, fundador da Pinduoduo, em quarto.

A expansão internacional e o crescimento da receita da Tencent e da Pinduoduo fortaleceram a posição de seus fundadores.

O sucesso global da ByteDance com o TikTok exemplifica a tendência dos empreendedores chineses mirarem mercados internacionais, uma estratégia que agora distingue os bilionários da nova geração de seus antecessores.

A população bilionária da China caiu significativamente, com 142 bilionários a menos em comparação ao ano anterior, elevando o total para 753.

Esse declínio de 16% ocorre após desafios na economia chinesa e baixo desempenho nos mercados de ações.

A contagem de bilionários caiu mais de 30% desde o pico de 1.185 em 2021, ressaltando a desaceleração econômica da China e a volatilidade do mercado.

A riqueza combinada dos indivíduos mais ricos da China atingiu US$ 3 trilhões, marcando uma queda de 10% em relação ao ano passado.

O foco muda do mercado imobiliário para a tecnologia e energia

A Hurun China Rich List reflete uma mudança na riqueza chinesa do mercado imobiliário para os setores de tecnologia, eletrônicos de consumo e energia renovável.

Com a queda dos antigos líderes de riqueza no setor imobiliário, empreendedores em tecnologia e energia agora representam o futuro econômico do país.

Executivos de empresas como ByteDance e Pinduoduo demonstram essa mudança, alavancando mercados internacionais para expandir seu patrimônio.

A composição da lista é um indicador revelador de onde o crescimento econômico da China é previsto para os próximos anos, com menos desenvolvedores, mas mais inovadores nos setores digital e verde.

A Hurun Research observa que os bilionários chineses de hoje são nitidamente mais voltados para o mundo global.

O ByteDance de Zhang Yiming e o Pinduoduo de Colin Huang se aventuraram notavelmente além da China, com o TikTok e o Temu, respectivamente, ganhando força internacional significativa.

Esse foco estratégico em mercados estrangeiros se alinha com objetivos econômicos mais amplos, à medida que o crescimento do mercado interno da China diminui, levando empreendedores a buscar oportunidades no exterior e garantir suas fortunas por meio do alcance global.

A Hurun China Rich List indica que tecnologia e energia são agora importantes geradoras de riqueza na China, remodelando o cenário econômico do país.

Pony Ma, da Tencent, e Zhang Yiming, da ByteDance, exemplificam essa transição, construindo fortunas por meio de empreendimentos de alto crescimento centrados no digital.

A mudança do mercado imobiliário para a tecnologia destaca um momento transformador para a economia da China, destacando a inovação e a internacionalização como fatores essenciais para a acumulação de riqueza.