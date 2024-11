GMX é uma plataforma de câmbio descentralizada (DEX) para negociação de criptomoedas perpétua e à vista.

Ele suporta Bitcoin, Ethereum e outros ativos com alavancagem de até 100X. Nas últimas 24 horas, o preço do GMX aumentou mais de 14%.

O token GMX atingiu mínimas de US$ 20 após uma recente queda.

No entanto, agora é negociado acima de US$ 24, já que os touros buscavam estender os ganhos. O volume diário subiu 172% para mais de US$ 39 milhões em meio à pressão de alta.

GMX-Solana com integração Chainlink

Recentemente, a equipe GMX revelou melhorias importantes, incluindo tempos de carregamento mais rápidos, recuperação de dados de mercado e exibição de velas no gráfico.

A plataforma também lançou o mercado APE/USD, trazendo swaps perpétuos e negociação à vista de ApeCoin (APE) para os usuários.

No entanto, isso aconteceu um dia após a bolsa adicionar os mercados sintéticos SUI/USD e SEI/USD.

O objetivo é permitir que os usuários operem posições compradas ou vendidas nas duas moedas.

Além de lançar vários novos ativos na DEX, a GMX viu outro marco: a integração do Chainlink Data Streams pelo projeto GMX-Solana, conduzido pela comunidade.

O GMX-Solana tem como objetivo levar a plataforma GMX V2 aos usuários dentro do ecossistema Solana.

O projeto utilizará os Data Streams da Chainlink como sua solução oráculo para o GMX-Solana Perp DEX, com vários benefícios.

Entre eles está o acesso a preços de execução seguros, liquidações e cálculos de taxas de financiamento.

Como uma extensão do protocolo GMX, o GMX-Solana permite que os usuários aproveitem a eficiência e a transparência ao negociar negociações perpétuas.

“O GMX-Solana dará suporte a centenas de ativos, democratizará o fornecimento de liquidez por meio do GLV, um modelo econômico inovador de Trade-to-Mint e velocidade de execução inigualável — permitindo negociação de autocustódia de alto desempenho sem intermediários”,publicou o projeto no X.

Preço GMX/USD

O preço do GMX caiu na semana passada depois que a Binance anunciou a retirada da lista do par de negociação GMX/BTC.

A queda para perto de US$ 20 fez com que os compradores olhassem para uma possível queda para as mínimas vistas em abril, quando o token atingiu US$ 17,90 antes de se recuperar e ficar acima de US$ 35 em agosto.

Embora o preço tenha permanecido no vermelho no mês passado, com um desempenho de -6%, ele mudou para positivo no período semanal.

O par GMX/USDT subiu 14% nas últimas 24 horas e está entre os maiores ganhadores entre as maiores criptomoedas por capitalização de mercado, com US$ 235 milhões.

O sentimento é positivo, com os touros pairando acima de US$ 24, sugerindo que uma possível continuação de alta é o principal suporte.

No lado negativo, US$ 23,29 e US$ 21,00 podem ser zonas-chave.