Lucros mais fracos da BP em anos: os investidores devem comprar as ações em meio à queda dos preços do petróleo?

A grande petrolífera britânica BP relatou recentemente seus lucros trimestrais mais fracos desde a crise causada pela pandemia em 2020, impulsionada pela queda nos preços do petróleo e margens de refino mais estreitas.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Apesar da queda nos lucros, o lucro do custo de reposição subjacente da empresa de US$ 2,3 bilhões ainda superou as expectativas dos analistas, que estavam em US$ 2,1 bilhões.

Advertisement

Para os investidores, esse quadro misto levanta uma questão crítica: o desempenho financeiro recente e o foco estratégico da BP fazem com que suas ações sejam uma compra? Aqui está uma análise mais detalhada do que esse resultado trimestral pode significar para os acionistas e potenciais investidores da BP.

Resultados de lucros: estabilidade em meio à pressão do mercado?

Copy link to section

Os lucros da BP no terceiro trimestre, embora mais fracos que os trimestres anteriores, mostraram resiliência devido à volatilidade do mercado de energia.

A empresa manteve seu dividendo em 8 centavos por ação, o que, juntamente com uma recompra de ações planejada de US$ 1,75 bilhão nos próximos três meses, pode ser visto como um compromisso de retornar valor aos acionistas, mesmo em meio a lucros menores.

Embora alguns possam ver isso como um sinal de estabilidade, a capacidade da BP de continuar recompensando os investidores depende em grande parte dos preços futuros do petróleo, que caíram mais de 17% no terceiro trimestre devido a preocupações com a demanda global.

Planos de transição energética da BP

Copy link to section

O CEO da BP, Murray Auchincloss, destacou o foco da empresa em uma abordagem “mais simples, mais focada e de maior valor”, enfatizando que a BP ainda vê potencial de crescimento em petróleo e gás enquanto investe estrategicamente em iniciativas de transição energética.

No entanto, relatórios sugerindo que a BP pode reduzir seu compromisso de reduzir a produção de petróleo e gás até 2030 aumentam a complexidade da narrativa de investimento.

Essa possível mudança sugere que a BP pode se concentrar mais em ativos de combustíveis fósseis de alto rendimento no Oriente Médio e no Golfo do México, o que pode gerar retornos substanciais, mas também pode entrar em conflito com as expectativas dos investidores por uma rápida transição verde.

Você deve comprar ações da BP?

Copy link to section

As ações da BP tiveram desempenho inferior ao de suas rivais europeias, caindo mais de 14% no acumulado do ano, enquanto os investidores lidam com preocupações sobre sua estratégia de transição energética e lucratividade em meio à flutuação dos preços do petróleo.

Embora o programa de recompra e a estabilidade de dividendos da BP possam atrair investidores focados em renda, aqueles que buscam crescimento podem achar a ambivalência estratégica da empresa em relação à energia verde um possível sinal de alerta.

Se a BP priorizar ainda mais os investimentos em combustíveis fósseis em detrimento das energias renováveis, poderá ter maior lucratividade no curto prazo, mas poderá enfrentar desafios no longo prazo, já que as políticas energéticas globais favorecem cada vez mais a sustentabilidade.

Para investidores que consideram a BP, a decisão depende da tolerância ao risco e das prioridades de investimento. Os dividendos consistentes e as iniciativas de recompra da BP podem ser atraentes para aqueles que buscam renda estável, mas o crescimento futuro das ações continua fortemente vinculado aos preços voláteis do petróleo.

Investidores mais focados no crescimento de longo prazo e em critérios ESG (ambientais, sociais e de governança) podem olhar com cautela para a possível mudança da BP em direção a fontes de energia tradicionais.

Com os próximos relatórios trimestrais de outras grandes empresas petrolíferas, como Shell, TotalEnergies, Exxon Mobil e Chevron, o desempenho da BP pode fornecer uma referência para o setor, revelando como as empresas de energia estão equilibrando a geração de lucro com os compromissos de sustentabilidade.

Neste cenário energético em evolução, as ações da BP podem atrair investidores orientados a valor, mas uma abordagem cautelosa pode ser prudente, dada a trajetória incerta dos preços do petróleo e a mudança na estratégia de transição energética da empresa.