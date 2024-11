O que os problemas da dívida da França significam para a Europa?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

É difícil ser otimista sobre a situação financeira da França ultimamente.

Na semana passada, a Moody’s rebaixou a perspectiva de crédito da França de “estável” para “negativa”, uma medida que também corrobora preocupações anteriores da Fitch.

Com uma dívida projetada para atingir 115% do PIB no ano que vem e um déficit anual previsto para chegar a 6,1%, a França agora ocupa uma das posições financeiras mais precárias da Europa.

O rebaixamento levanta questões significativas sobre a capacidade da França de administrar suas finanças e a estabilidade futura da economia europeia como um todo.

Um instantâneo dos problemas financeiros da França

A deterioração fiscal da França atraiu críticas significativas de agências internacionais, cada uma alertando sobre riscos maiores para uma das maiores economias da Europa.

A Moody’s citou a crescente dívida e o déficit da França, bem como um clima político imprevisível, como principais razões para o rebaixamento.

A dívida pública do país aumentou para 112% do PIB, impulsionada por gastos extensivos durante crises econômicas recentes como a COVID-19 e o subsequente pico de inflação.

O primeiro-ministro Michel Barnier propôs um orçamento de austeridade para controlar os gastos e aumentar os impostos sobre os ricos, com o objetivo de gerar € 60 bilhões em economias somente no ano que vem.

No entanto, mesmo esse plano ambicioso tem lutado para ganhar força, enfrentando resistência de ambos os lados do espectro político.

O rebaixamento é um tiro de advertência que elevou os custos dos empréstimos da França a níveis quase tão altos quanto em uma década.

Os rendimentos dos títulos franceses dispararam, sinalizando que os investidores internacionais estão exigindo um prêmio de risco mais alto.

Isso é especialmente significativo para a França, cujas taxas de empréstimo afetam não apenas a economia doméstica, mas também definem o tom nos mercados europeus.

Macron e Barnier: uma liderança dividida

Um desacordo fundamental entre o presidente Emmanuel Macron e o primeiro-ministro Michel Barnier complica ainda mais o caminho fiscal da França.

Macron, cauteloso com o impacto da austeridade no crescimento, se opõe a cortes orçamentários drásticos e aumentos de impostos.

Ele argumenta que o crescimento econômico, impulsionado pelas reformas que implementou durante seu mandato, acabará estabilizando as finanças da França.

A abordagem de Macron, apelidada de “Macronomics”, depende do crescimento para resolver problemas orçamentários — uma estratégia que está cada vez mais difícil de vender para investidores e agências de classificação em meio ao aumento da dívida e dos déficits.

Em contraste, Barnier vê o déficit da França como uma questão urgente que não pode ser ignorada. Seu orçamento proposto, com cortes acentuados de gastos e novos impostos, reflete sua crença de que apenas uma ação imediata pode evitar um declínio fiscal maior.

No entanto, a falta de consenso dentro do governo atrasou reformas críticas, deixando o plano de Barnier vulnerável a impasses políticos que ameaçam a credibilidade fiscal da França.

Os mercados não gostam de liderança dividida

O cenário político fragmentado da França só aumenta a incerteza dos investidores.

Desde que Macron convocou eleições antecipadas no verão, seu partido perdeu sua antiga maioria, deixando o orçamento de austeridade de Barnier atolado em oposição.

Facções de esquerda adicionaram emendas para impostos adicionais, enquanto facções de direita pressionam por cortes ainda maiores.

A proposta de Barnier já gerou debates acalorados, com alguns legisladores de extrema esquerda promovendo um novo imposto de 2% sobre a riqueza de bilionários, o que, segundo os críticos, poderia desestimular investimentos.

A falta de uma política fiscal coesa teve um impacto mensurável na credibilidade da França nos mercados financeiros.

As agências de classificação observaram que as divisões políticas da França tornam improvável a implementação de medidas sustentadas de redução do déficit.

Em um ambiente em que muitos países da UE estão restringindo orçamentos, a situação política da França é um problema singular, sinalizando fraca gestão orçamentária e disciplina fiscal em um momento em que a confiança é crucial.

As regras fiscais da Europa estão sob pressão

Os problemas financeiros da França são um desafio direto às regras fiscais da União Europeia, que limitam a dívida a 60% do PIB e os déficits a 3%.

A dívida da França aumentou muito além desses limites, situando-se agora em torno de 112% do PIB.

A Comissão Europeia até levantou a possibilidade de sanções se a França continuar a desrespeitar essas regras.

No entanto, aplicar tais penalidades à segunda maior economia da UE seria uma decisão delicada e politicamente carregada.

A situação destaca um dilema de longa data: como a Europa pode impor disciplina fiscal sem desestabilizar uma de suas economias fundamentais?

Essa dificuldade financeira também levanta questões sobre a eficácia dos critérios fiscais da UE, já que a França não está sozinha em suas dificuldades orçamentárias.

Países por toda a Europa estão lidando com o aumento da dívida em meio a altas taxas de juros e desaceleração econômica, e a eficácia da política fiscal da UE está sob análise.

Se uma das maiores economias da Europa não puder cumprir as regras, isso poderá levar a discussões mais amplas sobre reformas, potencialmente remodelando a forma como a UE aborda as políticas de dívida e déficit.

Como será o futuro da França?

A perspectiva “negativa” da França pode implicar rendimentos mais altos, mas também sinaliza vulnerabilidade em uma das principais economias da UE.

Os investidores estão se tornando mais cautelosos em relação à dívida da França, o que se reflete no aumento dos rendimentos dos títulos franceses em comparação com economias mais estáveis, como a Alemanha.

Se as agências de classificação continuarem a perder a fé na gestão fiscal da França, os custos dos empréstimos poderão subir ainda mais, aumentando a pressão sobre as finanças do governo.

O rebaixamento também levanta questões mais amplas sobre quão sustentáveis são as estratégias fiscais baseadas em crescimento como a “Macronomics”. A abordagem de crescimento em primeiro lugar de Macron enfrenta escrutínio enquanto a dívida e o déficit da França continuam a aumentar.

Sem maioria no parlamento, a equipe de Macron tem margem de manobra limitada em questões orçamentárias, tornando reformas econômicas significativas ainda mais difíceis de implementar.

Mensagem mais ampla para a Europa

As dificuldades fiscais da França têm implicações muito além de suas fronteiras.

A União Europeia conta com suas maiores economias, especialmente Alemanha e França, para dar o exemplo de estabilidade fiscal.

Com a Alemanha administrando um orçamento disciplinado e agora as finanças da França sob rigoroso escrutínio, há uma nova ênfase na responsabilidade financeira dentro do bloco.

O caminho fiscal que a França tomar servirá como um indicador-chave de como a UE impõe a conformidade fiscal entre os estados-membros, especialmente em um ambiente de alto risco, onde o aumento da dívida e da inflação pressionam os orçamentos governamentais em todo o continente.

O rebaixamento da Moody’s é mais do que apenas um revés para a França; é uma mensagem aos formuladores de políticas da Europa sobre as consequências da dívida descontrolada.

À medida que as economias da UE enfrentam desaceleração do crescimento e aumento dos custos, as expectativas de disciplina fiscal estão mudando, e a experiência da França pode se tornar um conto de advertência para outros.

Com a possibilidade iminente de mais rebaixamentos de classificação, o caminho financeiro da França será um teste crucial da determinação fiscal da UE e, potencialmente, um ponto de virada para suas políticas.