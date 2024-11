Com a eleição presidencial dos EUA a poucos dias de distância, os fabricantes se preparam para possíveis mudanças de política que podem remodelar a trajetória do setor por anos.

Embora estejam a caminho de um dos seus melhores anos, muitas empresas continuam cautelosas quanto às incógnitas, principalmente em relação às políticas comerciais sob possíveis tarifas de Trump.

Uma vitória democrata, por outro lado, pode manter o status quo.

Por enquanto, as ações industriais no Russell 1000, excluindo a Boeing, subiram cerca de 22% em 2024, refletindo de perto a alta do S&P 500.

Eles são negociados por cerca de 25 vezes os lucros estimados para 2025, um prêmio em relação ao múltiplo de 21 vezes do mercado.

“A demanda continua fraca, já que as empresas demonstraram relutância em investir em capital e estoque devido à política monetária federal… e à incerteza eleitoral”, disse Timothy Fiore, presidente da pesquisa PMI do Institute for Supply Management (ISM) em seu relatório de outubro, conforme relatado pela Barron’s.

Espera-se que a procura por IA e aeroespacial se mantenha estável

Os fabricantes se beneficiaram neste ano de gastos substanciais em infraestrutura de eletrificação e inteligência artificial.

À medida que grandes empresas de tecnologia investem bilhões em data centers de IA, a demanda por equipamentos aumentou e, portanto, são necessárias peças de aviões e novos jatos, impulsionando o crescimento de fornecedores aeroespaciais.

Apesar da lentidão industrial mais ampla, espera-se que a demanda por IA e aeroespacial se mantenha estável até 2025.

No entanto, a Boeing teve um ano difícil. Suas ações caíram cerca de 41% no acumulado do ano, em contraste com os ganhos mais amplos da indústria, à medida que problemas de produção e qualidade persistem, juntamente com uma greve do sindicato de maquinistas.

Embora a demanda continue alta, a empresa enfrenta seu próprio conjunto de obstáculos, incluindo maior escrutínio regulatório e restrições de produção.

Possíveis mudanças tarifárias podem desencadear uma guerra comercial

Se Donald Trump vencer a eleição, seus planos de aumento de tarifas podem apresentar novos desafios.

Sua estratégia de trazer mais produção de volta aos EUA por meio de tarifas pode parecer benéfica à primeira vista.

No entanto, o aumento de tarifas geralmente gera retaliações, e uma nova guerra comercial pode afetar alguns dos maiores fabricantes dos Estados Unidos, especialmente na indústria aeroespacial.

A China, por exemplo, é um grande cliente da Boeing, com cerca de 200 jatos Boeing 737 operados pela China Southern Airlines.

Mas Pequim pode interromper futuras encomendas da Boeing se novas tarifas afetarem as relações EUA-China.

As tarifas cobradas dos fabricantes europeus também podem impactar a Boeing, que não fabrica aviões na Europa.

A Airbus, que fabrica jatos em Mobile, Alabama, pode se beneficiar devido às suas operações nos EUA, o que lhe dá uma vantagem potencial em tal cenário.

Fornecedores como a GE Aerospace, que atende tanto a Airbus quanto a Boeing, podem ser menos afetados diretamente pelas tarifas, embora também queiram evitar interrupções ligadas à produção da Boeing e às incertezas geopolíticas.

A relocalização traz empregos, mas o ímpeto industrial continua fraco

Esforços para impulsionar a indústria dos EUA por meio de tarifas e políticas governamentais trouxeram resultados nos últimos anos.

Desde o primeiro mandato de Trump, o emprego no setor aumentou à medida que as empresas aumentaram a produção nacional de semicondutores, baterias e automóveis.

O emprego na indústria dos EUA cresceu de 12,4 milhões de trabalhadores no final de 2016 para 12,9 milhões em setembro de 2024, marcando um crescimento consistente durante os governos Trump e Biden.

Mas a relocalização por si só não resolveu os maiores desafios do setor.

Essa limitação se reflete no desempenho de grandes empresas como a Rockwell Automation e a Honeywell, que ficaram atrás do S&P 500 em desempenho nos últimos dois anos, com retornos médios de apenas 8%.

Além disso, o índice PMI mensal do ISM, que indica o crescimento da indústria, ficou acima de 50 apenas uma vez nos últimos dois anos, destacando uma profunda fraqueza industrial.

Taxas de juros mais baixas serão um vento favorável a curto prazo

A eleição pode resolver algumas incertezas, mas os fabricantes continuam cautelosos.

No entanto, um fator positivo pode vir na forma de taxas de juros mais baixas esperadas para 2025, o que provavelmente ajudará a impulsionar os gastos de capital e o ímpeto dos pedidos em todo o setor.

“Espera-se que o ímpeto dos pedidos acelere no final de 2024 e em 2025 após a eleição dos EUA e os cortes nas taxas de juros, dadas as taxas de utilização da capacidade historicamente elevadas na fabricação de bens duráveis”, escreveu a analista da Jefferies, Saree Boroditsky, em um relatório recente.

Enquanto os fabricantes se preparam para um novo ano, eles estão esperançosos com a estabilidade das políticas e com o apoio contínuo dos cortes nas taxas de juros.

Mas todos os olhos estão voltados para os resultados das eleições, sabendo que eles podem impulsionar ou prejudicar o crescimento, dependendo do resultado.