Ouro entregue em 10 minutos: BigBasket, Blinkit e Swiggy aproveitam a corrida de Dhanteras da Índia

Neste Dhanteras, o primeiro dia que marca o festival de Diwali na Índia, plataformas de comércio rápido como BigBasket, Blinkit, Swiggy Instamart e Zepto introduziram um serviço inovador, oferecendo aos clientes moedas de ouro e prata entregues em 10 minutos.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Geralmente, o Dhanteras, um dos dias mais auspiciosos do calendário hindu para a compra de metais preciosos, registra um aumento nas compras de ouro e prata.

Advertisement

Capitalizando essa prática tradicional indiana, essas plataformas visam simplificar as compras com opções de entrega em domicílio em parceria com joalheiros renomados.

Ao alavancar essas colaborações, as plataformas esperam atender à demanda sazonal e estabelecer uma nova tendência de compras festivas.

Parcerias de entrega de ouro e prata

Copy link to section

A BigBasket se une à Tanishq para moedas de prata e ouro: a BigBasket oferece moedas de prata Lakshmi Ganesh de pureza 999,9 da Tanishq (10 g) e duas moedas de ouro 22K (1 g), com um motivo Lakshmi, para entrega rápida nesta temporada de Diwali.

Blinkit se junta à Joyalukkas, Malabar Gold & Diamonds: A linha Dhanteras da Blinkit inclui moedas de ouro Lakshmi 24K e moedas de prata Lakshmi Ganesh 99,9%, com pesos adequados para compras festivas.

A Swiggy Instamart oferece moedas de ouro Jar e Muthoot Exim: a Instamart colaborou com a Nek by Jar e a Muthoot Exim, oferecendo moedas de ouro 24K (0,1 g a 1 g) e opções de prata em 5 g, 11,66 g e 20 g da Malabar.

Zepto faz parceria com Augmont e Malabar para metais festivos: Zepto oferece moedas de prata com pureza 999 da Malabar e opções de moedas de ouro 24K Banyan Tree da Augmont, disponíveis para entrega rápida.

Os festivais impulsionam a tendência do comércio rápido

Copy link to section

Plataformas de comércio rápido já exploraram entregas de metais preciosos, principalmente durante o Akshaya Tritiya, outro festival hindu auspicioso.

A Blinkit ofereceu um kit Akshaya Tritiya não apenas com moedas de ouro, mas também itens essenciais para pooja, atendendo às necessidades festivas de forma abrangente.

O Swiggy Instamart também incluiu opções de moedas de ouro reais e de chocolate, destacando uma tendência em que o comércio rápido se expande além dos itens essenciais do dia a dia para incluir itens de alto valor durante as temporadas festivas.

O que BigBasket, Blinkit e Zepto estão oferecendo

Copy link to section

A BigBasket, tradicionalmente conhecida por alimentos e produtos perecíveis, diversificou sua linha de produtos, aventurando-se no mercado de moedas de ouro e prata.

Com a Tanishq, a BigBasket fornece moedas com motivos tradicionais para realçar as celebrações do Diwali.

O diretor de compras e merchandising da plataforma expressou o comprometimento da plataforma em atender às necessidades festivas dos clientes em minutos, marcando um esforço para transformar o BigBasket em uma plataforma de referência para diversos itens essenciais de Diwali.

Além do BigBasket, plataformas como Blinkit e Zepto se posicionaram como destinos de compras festivas.

As colaborações da Blinkit com Malabar e Joyalukkas oferecem aos clientes opções de moedas de ouro e prata em diversas denominações, de 0,5 g a 10 g.

A parceria da Zepto com Malabar e Augmont permite que ela forneça moedas exclusivas de pureza 24K e 999, que são populares entre os compradores festivos.

Essas plataformas não oferecem apenas conveniência, mas também opções de metal de alta qualidade para atender aos hábitos de compra tradicionais.

A Swiggy Instamart, reconhecida pelas entregas rápidas de alimentos, lançou uma seleção de moedas de ouro com pesos de 0,1 g a 1 g, além de moedas de prata com vários pesos, todas disponíveis em colaboração com a Jar e a Muthoot Exim.

Esta faixa de peso flexível foi projetada para acomodar diversas preferências do comprador, desde compras mínimas até investimentos mais substanciais.

A parceria com a Malabar, que oferece moedas reais e simbólicas, destaca a intenção da plataforma de atrair uma ampla base de clientes.