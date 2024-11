Ouro sobe antes de dados econômicos importantes dos EUA; preços do cobre caem

Os preços do ouro subiram na terça-feira antes da eleição presidencial dos EUA em 5 de novembro e de uma série de divulgações de dados econômicos importantes no final desta semana.

Os preços chegaram perto de seu recorde máximo no início da sessão, com os traders ignorando o alívio das tensões geopolíticas no Oriente Médio.

No momento em que este artigo foi escrito, o contrato de ouro mais ativo na COMEX estava em $ 2.766,50 por onça, alta de 0,4% em relação ao fechamento anterior. No início de outubro, os preços do ouro atingiram uma alta recorde de $ 2.772,60 por onça.

Os preços do ouro ficaram sob pressão na segunda-feira, já que o ataque de Israel ao Irã no fim de semana teve impacto limitado, já que não teve como alvo nenhuma instalação petrolífera ou nuclear.

No entanto, a demanda por refúgio seguro para o metal amarelo permanece intacta antes das eleições dos EUA na próxima semana. A incerteza sobre o resultado, que determinará a política dos EUA nos próximos quatro anos, manteve os traders em alerta.

Nervosismo eleitoral

A incerteza em torno das eleições da próxima semana pode determinar o movimento dos preços do ouro.

A maioria das pesquisas tem mostrado que o ex-presidente dos EUA Donald Trump está liderando a vice-presidente Kamala Harris. No entanto, analistas acreditam que a disputa seria acirrada.

Fxstreet.com disse em um relatório:

A demanda persistente por refúgios seguros decorrente das tensões no Oriente Médio e do nervosismo eleitoral nos EUA continua a agir como um vento favorável para o metal precioso.

No caso de uma vitória de Trump, preocupações sobre uma guerra comercial com a China aumentariam a demanda por refúgio seguro para ouro. Além disso, Trump também poderia aliviar as sanções à Rússia, enquanto as dobraria sobre o Irã.

Dados econômicos em foco

Os traders também estão focados na divulgação dos dados do PIB do terceiro trimestre dos EUA na quinta-feira.

Além disso, o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), o indicador preferido do Federal Reserve dos EUA, será divulgado na sexta-feira, juntamente com os dados da folha de pagamento não agrícola.

Todos esses dados estão programados para serem divulgados antes da reunião de política do Fed da semana que vem. Se os dados mostrassem mais esfriamento da economia, seria um bom presságio para mais cortes nas taxas de juros nos EUA.

Taxas de juros mais baixas aumentam a demanda por metais de baixo rendimento, como ouro e prata.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os traders esperam 95% de probabilidade de o Fed dos EUA cortar as taxas de juros em 25 pontos-base em sua reunião de novembro.

Na reunião de setembro, o Fed cortou as taxas em 50 pontos-base, surpreendendo o mercado.

As perspectivas técnicas para o ouro

Os preços do ouro têm resistência em torno do nível de US$ 2.770-US$ 2.775 por onça, de acordo com especialistas.

Se os preços ultrapassarem o nível de US$ 2.775 por onça, o metal amarelo pode subir para US$ 2.800 por onça em seguida. Os preços do ouro na COMEX subiram mais de 30% desde o início deste ano.

“Dito isso, o Índice de Força Relativa (RSI) no gráfico diário está prestes a entrar no território de sobrecompra e justifica alguma cautela para os touros”, disse Haresh Menghani, editor da Fxstreet, em um relatório.

Portanto, será prudente esperar por alguma consolidação de curto prazo ou uma retração modesta antes de se posicionar para qualquer movimento de valorização de curto prazo.

Preços do cobre caem

Entre os metais industriais, os preços do cobre na Bolsa de Metais de Londres caíram na terça-feira, enquanto os comerciantes aguardam mais informações do maior consumidor, a China.

Os recentes pacotes de estímulo anunciados na China não foram suficientes para gerar demanda pelo metal vermelho. Os traders esperavam que o governo chinês anunciasse estímulo econômico para sustentar o setor imobiliário.

Os traders agora se concentrarão no índice de gerentes de compras da China, que será divulgado na quinta-feira, para mais informações.

No momento em que este artigo foi escrito, o contrato de cobre de três meses na LME estava em US$ 9.522 por tonelada, queda de 0,2% em relação ao fechamento anterior.