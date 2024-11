O token GME, uma criptomoeda vinculada à GameStop, teve um aumento de 26,37% no preço no último dia, sinalizando forte interesse dos investidores.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Esse aumento repentino está alinhado com o aumento de 8,96% no preço das ações da GameStop Corporation na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), onde as ações subiram de US$ 20,85 para US$ 22,45 no momento em que este artigo foi escrito.

Advertisement

Muitos acreditam que o desempenho do token está ligado à trajetória ascendente das ações da GameStop. Com um volume significativo de atividade nos mercados de ações e criptomoedas, os analistas estão tomando nota, especulando sobre o potencial para crescimento adicional.

Token GME registra aumento de 20,2% em 24 horas

Copy link to section

O token GME mostrou um aumento substancial de preço de 20,2% em 24 horas, uma recuperação clara das baixas recentes do mercado. No início de outubro, o token estava sendo negociado a $ 0,003226.

O preço permaneceu dentro de uma faixa estreita de US$ 0,003669 e US$ 0,002841 até 13 de outubro, quando um aumento na demanda elevou o preço a um pico de US$ 0,005200.

Apesar de uma queda de 34% entre 14 e 25 de outubro, o token GME recuperou força, subindo quase 40,65% apenas nos últimos quatro dias.

Fonte: TradingView

O preço das ações da GameStop Corporation também sofreu uma mudança notável, recuperando-se após uma queda de 12% no início deste mês.

Começando em outubro a US$ 22,95, as ações da GameStop atingiram uma mínima de US$ 21,67 em 16 de outubro antes de testar novamente as mínimas do mês em 23 de outubro.

Um aumento de 8,91% ontem, impulsionado por um volume de negociação de 24 horas de 40,724 milhões de ações, gerou interesse renovado dos investidores.

A correlação entre o movimento do preço das ações da GameStop e o desempenho do token GME é aparente, já que o sentimento dos investidores em relação à empresa se estende aos seus ativos digitais associados.

Analistas observam potencial para recuperação contínua do token GME

Copy link to section

Vários analistas preveem que tanto as ações da GameStop quanto o token GME podem continuar a apresentar um ritmo de alta.

O especialista em criptomoedas Mikey Money projetou que as ações da GameStop podem atingir uma faixa de US$ 25 a US$ 28 até o final de outubro.

Espera-se que esse aumento potencial também eleve o valor do token GME, embora alguns permaneçam cautelosos, sugerindo que uma máxima histórica (ATH) pode não ser iminente.

Fatores de mercado influenciando a perspectiva do token GME

Copy link to section

Embora o token GME tenha demonstrado resiliência recentemente, seu desempenho continua intimamente ligado à volatilidade das ações da GameStop.

Observadores do mercado destacaram a influência da pressão especulativa de compra, que, combinada com altos volumes de negociação, impulsionou os movimentos recentes de preço do token.

Se as ações da GameStop continuarem subindo, isso poderá dar mais impulso ao token GME, embora os riscos de mercado persistam devido à dependência do token do desempenho do patrimônio.

Apesar dos ganhos recentes, o futuro do token GME continua incerto, com analistas expressando opiniões mistas sobre sua sustentabilidade.

Alguns especialistas alertam que a dependência do token na trajetória das ações da GameStop pode deixá-lo vulnerável a correções de mercado.

No entanto, a recuperação recente do token sugere potencial para ganhos contínuos se as ações da GameStop tiverem um desempenho favorável.

Enquanto o mercado observa, o token GME pode se estabilizar ou enfrentar nova volatilidade nos próximos dias.