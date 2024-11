O espaço das criptomoedas demonstra otimismo renovado com aumentos notáveis de preços.

O Bitcoin (BTC) saltou para novas máximas, com os touros ultrapassando US$ 71 mil no último dia. Isso desencadeou ações significativas no mercado de altcoins.

Dogizen (DOGIZEN) reflete esse otimismo com sua pré-venda promissora, restando cerca de $400 mil para atingir a meta.

Apresentando o primeiro ICO no Telegram, a Dogizen continua chamando a atenção dos investidores devido à sua singularidade.

Enquanto isso, Dogecoin continuou a capitalizar nas enigmáticas recomendações de Elon Musk.

O token meme original tingiu seu gráfico diário de verde após uma alta de 15% nas últimas 24 horas.

Mercado de criptomoedas hoje

O Bitcoin saltou da mínima intradiária de US$ 67.545 para a máxima intradiária de US$ 71.475 após um aumento de 5% em 24 horas.

Os fluxos de entrada de ETFs de BTC à vista, de US$ 479,35 milhões em 28 de outubro, contribuem para a força otimista predominante do Bitcoin.

As principais altcoins imitaram os movimentos do Bitcoin, com Ethereum, Solana e XRP ganhando até 7% no último dia.

Enquanto isso, o setor de tokens memes apresentou os maiores ganhos.

O valor de mercado de todas as criptomoedas temáticas teve um aumento de 10% em 24 horas, ultrapassando US$ 67 bilhões, de acordo com a Coingecko.

Enquanto Mog Coin, PEPE e GOAT registraram aumentos significativos, Dogecoin atraiu a atenção dos investidores devido ao apoio contínuo de Elon Musk antes das eleições nos EUA.

Elon Musk impulsiona o DOGE a picos de 4 meses

O principal token meme por capitalização de mercado disparou para níveis não vistos nos últimos quatro meses. O impacto de Elon Musk levou o Dogecoin a esses novos picos.

O preço do DOGE subiu mais de 25% nas últimas 72 horas para US$ 0,169 – uma marca de preço explorada pela última vez em junho de 2024.

O otimismo surgiu após a presença de Musk no Madison Square Gardens durante um comício de Trump.

O ímpeto da Dogecoin ressurgiu depois que Elon Musk comprometeu US$ 2 trilhões aos contribuintes americanos por meio do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

Além disso, a postagem enigmática de Musk sobre o X envolvendo a Dogecoin aumentou o entusiasmo.

O CEO da Tesla uniu sua foto de flexão com o cachorro Shiba Inu. Os fãs do DOGE interpretaram isso como uma confirmação da confiança de Elon Musk no ativo do meme.

O DOGE é negociado a US$ 0,1645, e o impressionante volume diário de negociações sugere mais altas.

Tendências de alta contínuas podem levar a Dogecoin em direção à resistência em $0,171. Isso pode abrir as portas para a meta de alta em $0,192 — um salto de 17% em relação aos preços atuais.

Pré-venda da Dogizen esquenta

Copy link to section

Dogizen é um novo projeto de criptomoeda que promete oferecer o que jogos baseados no Telegram, como Catizen e Hamster Kombat, não conseguiram oferecer.

Dogizen impulsiona um potencial enorme, e sua pré-venda em andamento pode testemunhar isso. Até agora, atraiu US$ 1.056.183 em financiamento de investidores que confiam em seu futuro.

O projeto se posicionou para alavancar grandes números. Por exemplo, a Dogizen aproveita os mais de 950 milhões de usuários mensais do Telegram.

Além disso, a empresa pretende abocanhar uma fatia considerável da avaliação de US$ 1 bilhão do Telegram Gaming.

Além disso, os ativos de memes provaram ser vitais no espaço cripto.

DOGIZEN é negociado a US$ 0,000074 por token e parece ter tudo o que é preciso para subir 20x nos próximos tempos.

Você pode aprender mais sobre Dogizen através do site oficial.