Taiwan realmente “roubou” a indústria de chips dos EUA, como Trump afirma?

Em uma entrevista recente no The Joe Rogan Experience , o ex-presidente Donald Trump reacendeu um debate contencioso ao afirmar que Taiwan havia “roubado” a indústria de semicondutores dos Estados Unidos.

Os comentários de Trump ecoam acusações anteriores que ele fez, afirmando que Taiwan assumiu o controle de uma tecnologia crucial para a economia dos EUA.

No entanto, especialistas argumentam que o domínio de Taiwan na fabricação de semicondutores não é resultado de roubo, mas sim de um modelo de negócios inovador e décadas de investimento.

À medida que a corrida presidencial dos EUA em 2024 se intensifica, o foco na indústria de semicondutores de Taiwan — liderada pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — levanta questões sobre o que o possível retorno de Trump ao cargo pode significar para o setor global de chips.

Perspectiva de Trump: tarifas e ‘taxas de proteção’

Os comentários de Trump refletem suas preocupações sobre a dependência americana da produção de semicondutores de Taiwan.

Durante a entrevista, ele criticou a Lei CHIPS, sugerindo que fundos dos EUA não deveriam ser usados para beneficiar empresas estrangeiras que estão instalando fábricas no mercado interno.

Se reeleito, Trump propôs impor tarifas sobre chips taiwaneses, especificamente aqueles da TSMC, que fabrica chips para gigantes da tecnologia como Apple e Nvidia.

Ele até sugeriu que Taiwan deveria pagar aos EUA por sua defesa, uma noção que as autoridades de Taiwan rejeitaram como uma “taxa de proteção” indesejada, de acordo com a CNN .

As ações da TSMC caíram 4,3% em resposta, destacando as sensibilidades do mercado às tensões geopolíticas.

Sucesso dos semicondutores de Taiwan

Especialistas rebatem as acusações de Trump, enfatizando que a indústria de semicondutores de Taiwan surgiu por meio de previsão e planejamento estratégico, em vez de “roubar” tecnologia americana.

A TSMC, fundada por Morris Chang em 1987, foi pioneira em um modelo de “fundição pura”.

Em vez de projetar seus chips, a TSMC se concentrou exclusivamente na fabricação para outras empresas — uma abordagem inovadora na época.

Isso permitiu que a TSMC aumentasse a produção, atraísse clientes de vários setores e se tornasse um elemento fundamental na cadeia global de fornecimento de semicondutores.

“O sucesso da TSMC decorre do foco na excelência de fabricação e nas economias de escala, não de tirar algo dos EUA”, disse Christopher Miller, autor de Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology , citado pela CNN.

Essa abordagem focada na fabricação, aliada ao ecossistema de engenheiros qualificados de Taiwan, fez do país o principal fornecedor mundial de chips avançados, produzindo mais de 90% da produção global, de acordo com a Semiconductor Industry Association.

As tentativas da Intel e da Samsung de replicar o modelo de fundição da TSMC ressaltam como a ascensão dos semicondutores de Taiwan foi orgânica, não oportunista.

Por que as empresas dos EUA dependem da TSMC

Copy link to section

Apesar das críticas de Trump, gigantes da tecnologia dos EUA como Amazon, Microsoft e Google dependem profundamente da fabricação avançada da TSMC.

A ameaça de um possível conflito entre China e Taiwan aumentou o interesse dos EUA em reduzir essa dependência, levando a iniciativas como a Lei CHIPS, assinada pelo presidente Joe Biden em 2022, com o objetivo de impulsionar a produção de chips nos EUA.

No entanto, construir uma base nacional de fabricação de semicondutores não é uma tarefa simples; a Intel e outras empresas enfrentam altos custos, escassez de mão de obra e desafios regulatórios nos EUA, destacando as complexidades da iniciativa de Trump de trazer a fabricação de chips para casa.

Para a TSMC, expandir para os EUA também apresenta desafios.

A empresa está construindo três instalações no Arizona, mas encontrou atrasos devido a diferenças na cultura de trabalho e nas regulamentações trabalhistas.

“A TSMC deve adaptar suas operações para se adequar à cultura local e aos sistemas de trabalho se realmente quiser se tornar uma empresa global”, disse o ex-diretor de P&D da TSMC, Konrad Young, segundo a CNN .

Dilema dos chips EUA-Taiwan

Copy link to section

Se Trump impusesse tarifas sobre semicondutores taiwaneses, isso poderia complicar as cadeias de suprimentos e aumentar os custos em todo o setor de tecnologia.

Analistas do Citi observaram que as tarifas envolveriam auditorias extensas, dada a composição complexa dos chips em dispositivos eletrônicos.

A história sugere que uma disputa comercial pode provocar retaliações da China, como visto quando Pequim restringiu o acesso da fabricante americana de chips Micron ao mercado chinês durante tensões anteriores.

Por outro lado, uma presidência de Trump poderia favorecer fabricantes americanos de chips como Intel e Texas Instruments, potencialmente remodelando o cenário competitivo do setor.

Enquanto os EUA lutam para garantir seu fornecimento de chips, o papel de Taiwan continua indispensável.

Os comentários de Trump ressaltam os desafios de reduzir a dependência de fabricantes estrangeiros de chips e, ao mesmo tempo, equilibrar considerações geopolíticas.

Enquanto isso, a influência da TSMC no cenário tecnológico global continua a crescer.

No entanto, como Konrad Young sugere, a chave para qualquer expansão bem-sucedida estará na cooperação e não na competição, promovendo um ambiente onde empresas americanas e taiwanesas possam prosperar em prol de um futuro sustentável de semicondutores.

No debate mais amplo, o caminho de Taiwan para o domínio dos semicondutores ilustra um modelo estratégico que os rivais buscam imitar em vez de substituir.

Embora as alegações de Trump sejam manchetes, especialistas do setor concordam: Taiwan não roubou a indústria de chips dos Estados Unidos — ela construiu uma que se tornou a inveja do mundo.