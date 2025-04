As autoridades russas agora podem converter Bitcoin apreendido em fundos estatais.

As autoridades russas estão construindo uma estrutura legal e operacional para converter Bitcoin (BTC) apreendido em dinheiro para o tesouro do Estado, enquanto o país lida com a incerteza regulatória em torno dos criptoativos.

O esforço, liderado pelo Serviço Federal de Oficiais de Justiça (FSSP), segue a confiscação de 1.032 BTC do ex-investigador Marat Tambiev, avaliados em cerca de US$ 10 milhões, marcando um importante caso de teste para as políticas de criptomoedas em evolução na Rússia.

Em um vídeo publicado no canal RuTube do Conselho da Federação, o chefe do FSSP, Dmitry Aristov, disse que a Rússia está usando esse precedente legal para explorar mecanismos de transformação de criptomoedas confiscadas em receita estatal.

No entanto, uma solução legislativa abrangente ainda está pendente.

FSSP prepara venda de criptomoedas

Dmitry Aristov, chefe do FSSP, dirigiu-se ao Comitê de Legislação Constitucional e Construção do Estado do Conselho da Federação, descrevendo o Bitcoin como um “ativo problemático” para as forças de segurança.

Ele confirmou que oficiais de justiça confiscaram BTC em pelo menos um caso criminal e agora estão colaborando com outros órgãos estatais para converter as moedas em fundos públicos.

A investigação do comitê concentrou-se nos protocolos para confiscar criptomoedas, e Aristov teria apontado o caso Tambiev como base legal.

Durante a investigação, as autoridades apreenderam BTC do ex-investigador sênior, que foi considerado culpado de aceitar subornos em criptomoedas de membros do grupo de hackers Infraud Organization. Tambiev foi condenado a 16 anos de prisão.

Aristov observou que, até que seja aprovado um projeto de lei definindo o status legal do Bitcoin e de outras criptomoedas, um arcabouço robusto para apreensão e conversão consistentes permanece fora de alcance.

O caso Tambiev estabelece precedente.

O caso de Marat Tambiev tornou-se um marco para as autoridades jurídicas e de aplicação da lei russas.

Em 2024, ele foi condenado por aceitar subornos em Bitcoin de um grupo internacional de cibercriminosos em troca de obstruir uma investigação criminal.

O FSSP apreendeu 1.032 BTC de Tambiev, uma quantia equivalente a aproximadamente US$ 10 milhões, tornando-a uma das maiores apreensões de criptomoedas por um órgão estatal russo.

Após a apreensão, o Tesouro russo começou a trabalhar na monetização dos BTC confiscados.

Em janeiro de 2025, as autoridades confirmaram que haviam começado a transferir as criptomoedas para contas estatais e planejavam começar a vendê-las.

A Câmara Cívica também se manifestou, propondo um novo fundo estatal para gerir criptoativos confiscados.

A Câmara recomendou que os recursos provenientes da venda de moedas digitais fossem destinados ao financiamento de projetos públicos, vinculando ainda mais a necessidade de clareza legislativa a objetivos mais amplos de política econômica e social.

A política de criptomoedas permanece dividida.

Apesar de duas leis importantes aprovadas em 2024 — uma reconhecendo a mineração de criptomoedas como um negócio legítimo e outra permitindo o uso de criptomoedas no comércio internacional dentro de um ambiente controlado pelo Banco Central — a posição mais ampla do país sobre ativos digitais permanece conflituosa.

Uma lei antiga ainda proíbe o uso de criptomoedas para pagamentos na Rússia.

O Banco Central continua a defender controles mais rigorosos, propondo proibições ao investimento em criptomoedas por parte de investidores de varejo e às exchanges de criptomoedas que operam fora de seu ambiente de testes (sandbox).

No entanto, outros ministérios e grandes mineradores industriais preferem a regulamentação à proibição. Eles defendem uma abordagem mais aberta, permitindo exchanges criptomoedas regulamentadas e padrões legais mais claros para as transações.

O resultado é um impasse político que complica os esforços de fiscalização, como os do FSSP.

Planos de fundo cripto e sandbox

A sugestão da Câmara Cívica de um fundo centralizado para criptomoedas apreendidas indica uma tentativa de institucionalizar o tratamento de ativos digitais dentro do sistema estatal.

Se adotado, formalizaria a redistribuição da receita derivada de criptomoedas para o bem-estar público.

Enquanto isso, o ambiente de testes do Banco Central continua permitindo que investidores qualificados negociem criptomoedas em um ambiente restrito.

Embora isso ofereça um caminho limitado para o futuro, ainda é necessário um arcabouço mais amplo para apoiar agências como a FSSP na transformação de apreensões de ativos digitais em resultados financeiros práticos.