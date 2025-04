Déficit comercial do Canadá aumenta para C$ 1,52 bilhão com ameaças de tarifas dos EUA no horizonte

O Canadá entrou em déficit comercial em fevereiro, apesar das exportações e importações terem atingido níveis recordes.

O relatório mais recente do Statistics Canada, divulgado na quinta-feira, revelou que o déficit comercial atingiu C$ 1,52 bilhão (US$ 1,08 bilhão), revertendo um considerável superávit de C$ 3,13 bilhões registrado em janeiro.

De acordo com a Reuters, analistas de mercado tinham uma perspectiva comercial positiva para o Canadá, prevendo um superávit de C$ 3,55 bilhões em fevereiro.

Mas os números apontavam para uma direção quase oposta, levantando a necessidade de reconsiderar o otimismo anterior sobre o mercado.

Essa variação na balança comercial é significativa e também reflete as mudanças nas regras do comércio internacional que ocorrem na economia mundial.

Após a divulgação dos dados comerciais, o dólar canadense subiu para US$ 1,0682, em resposta aos resultados inesperados.

As ameaças de tarifas de Trump e seu impacto

O comércio canadense também foi afetado pelas recentes tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre produtos canadenses, incluindo aço, alumínio e peças automotivas.

Embora nenhuma nova tarifa tenha sido imposta na quarta-feira, a ameaça contínua de potenciais medidas retaliatórias levou as empresas a aumentar seus estoques para se protegerem contra o risco de um aumento de preços.

A estratégia parece ser uma proteção contra a incerteza que envolve as relações comerciais entre o Canadá e seu principal parceiro comercial.

No entanto, o déficit comercial geral aumentou ainda mais, mesmo com o superávit com os EUA atingindo um recorde em janeiro.

Três meses de ganhos são um sinal de que os exportadores canadenses estão se adaptando às mudanças na política comercial, especificamente com os EUA.

Em fevereiro, as exportações para os EUA diminuíram 3,6%, levantando preocupações sobre a sustentabilidade dessa tendência.

Tendências de exportação e importação

O Statistics Canada relatou uma queda de 5,5% nas exportações totais em fevereiro, totalizando C$ 70,11 bilhões.

Notavelmente, esse valor permaneceu o segundo maior nível de exportações desde maio de 2022, demonstrando resiliência diante da mudança na demanda.

A redução nas exportações afetou dez das onze categorias de produtos, com os itens energéticos registrando a maior queda, de 6,3%.

Esta foi a primeira queda nas remessas de petróleo bruto desde setembro de 2024, impulsionada principalmente pelos preços mundiais mais baixos.

Além disso, as exportações de veículos automotores e peças diminuíram 8,8%, embora permanecendo acima dos resultados de todos os meses do ano anterior, exceto janeiro.

As importações, por outro lado, aumentaram pelo sexto mês consecutivo, subindo 0,88% para C$ 71,63 bilhões.

Esse aumento pode ser atribuído à demanda interna contínua e aos ajustes de estoque em preparação para possíveis tributos.

As importações dos Estados Unidos aumentaram 2,5%, representando 63% do total das importações do Canadá, destacando a interdependência das duas economias apesar das ameaças tarifárias.

O que vem a seguir para o Canadá em meio às tarifas?

As iminentes negociações comerciais agravarão as pressões de mercado que a economia canadense teria que enfrentar de outra forma durante sua recuperação.

Essa desaceleração do comércio no Canadá é uma combinação de alguns ajustes de estoque relacionados a tarifas e mudanças na dinâmica de exportação/importação.

Após o relatório comercial, o dólar canadense subiu 1,03%, atingindo 1,4084 contra o dólar americano, ou 71,00 centavos.

Os mercados de câmbio preveem 73% de probabilidade de uma pausa na redução das taxas de juros em 16 de abril.

No geral, o desequilíbrio comercial é apenas um aspecto da complexa interação entre os laços externos e os objetivos econômicos internos.

A economia canadense continua sendo um ator significativo no cenário mundial, adaptando-se às mudanças à medida que exportadores e importadores aproveitam um novo clima e se preparam para os desafios que virão nos próximos meses.