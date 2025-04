Índia aumenta importações de petróleo russo em março; barris venezuelanos provavelmente serão facilmente substituídos.

As importações de petróleo da Índia da Rússia aumentaram mês a mês em março, mesmo com a ameaça de sanções dos EUA aos compradores de petróleo bruto russo pairando no ar.

As importações de petróleo bruto da Índia são estimadas em cerca de 1,6 milhão de barris por dia para março e abril, ligeiramente abaixo da média de 1,63 milhão de barris por dia no mesmo período do ano passado, disse Emma Li, analista sênior de mercado da Vortexa, à Invezz .

De acordo com dados da Vortexa, a Índia importou cerca de 1,57 milhão de barris por dia de petróleo bruto da Rússia em março, o que representa um aumento de aproximadamente 11%.

Em fevereiro, o país importou 1,42 milhão de barris de petróleo por dia da Rússia.

As importações de petróleo da Rússia se estabilizaram após caírem nos últimos meses.

Em dezembro de 2024, as importações de petróleo bruto russo caíram para o nível mais baixo em 17 meses, enquanto as importações também permaneceram baixas nos dois meses seguintes em comparação com os números anteriores.

Em janeiro, os EUA sancionaram vários petroleiros e seguradoras da frota fantasma russa, responsáveis pelo transporte de petróleo para outros países, burlando as sanções ocidentais.

Inicialmente, houve escassez na oferta russa, pois países como Índia e China aumentaram as compras do Oriente Médio e da África Ocidental.

No entanto, dados recentes sugerem que a Rússia conseguiu contornar em grande parte essas novas sanções impostas pela administração do ex-presidente dos EUA, Joe Biden.

Importações da Índia em março

As exportações da Rússia permaneceram robustas, e as importações da Índia começaram a se recuperar novamente.

A Rússia e os comerciantes descobriram métodos para contornar as sanções dos EUA na entrega de remessas para portos indianos.

Em março, a Rússia manteve-se como o maior fornecedor de petróleo bruto para a Índia. Moscou ocupa essa posição desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Entre outros países, as importações da Índia da Nigéria dispararam 179% em março, em comparação com o mês anterior, atingindo 207.259,68 barris por dia, segundo dados da Vortexa.

Da mesma forma, as importações dos EUA também aumentaram mais de 66%, atingindo 243.917,26 barris por dia no mês passado, de acordo com os dados.

O Iraque, segundo maior fornecedor de petróleo bruto para a Índia, exportou 818.040,39 barris por dia em março, uma queda de 20% em relação ao mês anterior.

Da mesma forma, as importações da Arábia Saudita para a Índia caíram para 626.452,94 barris por dia no mês passado, de 754.103,57 barris por dia em fevereiro, mostraram os dados.

As remessas dos Emirados Árabes Unidos caíram ligeiramente para 408.102,59 barris por dia em março.

Sanções ao petróleo bruto russo

Na semana passada, Trump ameaçou impor tarifas de 25% a 50% sobre os países que compram petróleo bruto russo.

China e Índia são os maiores compradores de petróleo russo — representando 80% de suas exportações — e sua resposta permanece incerta.

Janiv Shah, vice-presidente de mercados de commodities de petróleo da Rystad Energy, disse:

Caso as pressões tarifárias se mostrem bem-sucedidas para Trump e permitam um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, existe um cenário em que essas medidas punitivas poderiam ser de curta duração, com as tarifas potencialmente positivas para o petróleo bruto e negativas para os produtos.

Enquanto isso, Li, da Vortexa, disse à Invezz que, se as sanções russas fossem aplicadas, as importações de petróleo da Índia da Rússia poderiam retornar aos níveis pré-2022.

No entanto, Li disse que havia uma “grande interrogação” sobre se os EUA tomariam uma medida tão drástica.

Importações de petróleo da Venezuela

A Índia parou de importar petróleo bruto da Venezuela depois que Trump impôs uma tarifa de 25% sobre os países que compram petróleo e gás do país sul-americano, de acordo com várias reportagens da mídia.

A Índia importou apenas 62.831,74 barris por dia de petróleo bruto da Venezuela em março, em comparação com 66.073,11 barris por dia em fevereiro, mostraram dados da Vortexa.

“Essa pequena quantidade pode ser facilmente substituída”, disse Li.

Li acrescentou:

Considerando que os tipos de petróleo bruto venezuelano são muito pesados, o substituto equivalente será o petróleo bruto pesado da América do Norte/Latina (canadense ou mexicano) ou do Oriente Médio (Basrah pesado iraquiano).

“Considerando a escala dos volumes russos, muito superiores aos do Irã ou da Venezuela, qualquer ação de qualquer um desses países poderia ter um impacto altista significativamente maior no mercado”, disse Shah, da Rystad.