Por que milhões de pessoas poderão em breve usar Bitcoin para pagamentos por meio do Square de Jack Dorsey

A Block, empresa de tecnologia financeira cofundada por Jack Dorsey, fundador do X, pode em breve aceitar Bitcoin como método de pagamento em algumas de suas ofertas.

Em uma recente entrevista, o empreendedor serial disse que o Bitcoin teria “falhado” se acabasse apenas como uma reserva de valor.

Ele abordou a importância do uso do Bitcoin para pagamentos diários e confirmou que a Block está trabalhando ativamente para habilitar transações em Bitcoin tanto em seus terminais Square quanto na carteira Bitkey.

Embora alguns críticos argumentassem que a implementação demorou demais, Dorsey respondeu que o processo não é tão simples quanto “apertar um botão”, mas garantiu que os planos estavam em andamento. Veja abaixo.

Outros permaneceram céticos, observando que Dorsey vinha “dizendo isso há anos”, referindo-se a comentários anteriores de Dorsey.

O que é o Square e o que isso significa para o Bitcoin?

A Block, anteriormente também conhecida como Square, oferece uma ampla gama de ferramentas para consumidores e empresas, projetadas para simplificar as finanças.

Seu produto principal, o Square, ajuda comerciantes a aceitar pagamentos, gerenciar estoques e administrar operações.

Em 2024, a Block tinha uma base de usuários estimada em 4 milhões de vendedores, processando cerca de US$ 228 bilhões anualmente. Se a Square começar a aceitar pagamentos em Bitcoin em toda a sua rede de comerciantes, isso poderá representar um dos maiores passos em direção à adoção generalizada da criptomoeda.

Com milhões de vendedores já utilizando a plataforma, habilitar transações em BTC poderia instantaneamente introduzir o Bitcoin como uma opção de pagamento prática no comércio cotidiano. Além disso, também poderia incentivar alguns de seus concorrentes no setor de pagamentos a explorar integrações semelhantes.

Outra peça fundamental da iniciativa Bitcoin da Block é a Bitkey, uma carteira de hardware de autocustódia lançada em dezembro de 2023. Ela foi projetada para dar aos usuários controle seguro e independente de suas participações em Bitcoin, sem depender de corretoras ou custodiantes.

Dorsey confirmou que o Bitkey também suportará pagamentos em Bitcoin assim que a integração estiver completa.

Do lado do consumidor, o Cash App da Block já é uma importante porta de entrada para compras de Bitcoin. Ele permite que os usuários comprem, vendam e transfiram Bitcoin e, somente no quarto trimestre de 2023, gerou US$ 66 milhões em lucro com atividades relacionadas ao BTC.

Além dos pagamentos, a Block investe fortemente em infraestrutura Bitcoin. A empresa possui 8.485 BTC, avaliados em mais de US$ 700 milhões, e está construindo um sistema completo de mineração de Bitcoin.

Recentemente, desenvolveu um chip de mineração avançado de 3 nm e agora está focado em lançar uma solução completa de mineração no mercado, combinando suas forças em hardware, software e gestão da cadeia de suprimentos.

Para priorizar iniciativas relacionadas ao Bitcoin, a Block reduziu outras atividades, como a plataforma de streaming de música Tidal e seu projeto de web descentralizada TBD.

A Square já havia experimentado permitir que comerciantes aceitassem Bitcoin em 2014, mas o recurso acabou sendo descontinuado. Em uma entrevista de 2018, Jack Dorsey explicou que a maioria dos usuários da Square na época eram pequenas empresas que vendiam “velas e bicicletas”, e os clientes simplesmente não estavam prontos para fazer esse tipo de compra cotidiana com Bitcoin.

Problemas financeiros podem prejudicar o progresso.

Os planos da Block de implementar o Bitcoin como método de pagamento podem ser adiados, já que a empresa recentemente reportou resultados fracos no quarto trimestre e demitiu mais de 930 funcionários.

As demissões, que afetaram cerca de 8% de sua força de trabalho, ocorreram apenas algumas semanas depois que a Block ficou abaixo das expectativas de Wall Street, reportando receita de US$ 6,03 bilhões contra os US$ 6,29 bilhões projetados e lucro por ação de 71 centavos, em vez dos 87 centavos esperados.

Em declarações públicas, Dorsey afirmou que os cortes de pessoal faziam parte de uma reestruturação mais ampla destinada a alinhar-se com as prioridades estratégicas e otimizar as operações.