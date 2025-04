Preços das criptomoedas em 3 de abril: BTC a US$ 83 mil, TRUMP maior perdedor

O mercado de criptomoedas estava em baixa na quinta-feira.

O Bitcoin despencou para US$ 82.000 após o anúncio de tarifas abrangentes do presidente Donald Trump, que causou ondas de choque nos mercados financeiros.

Durante seu discurso do “Dia da Libertação”, Trump anunciou tarifas recíprocas agressivas, chamando-as de uma correção há muito esperada aos desequilíbrios comerciais.

As medidas incluem uma tarifa de 26% sobre as importações indianas, 20% sobre os bens da União Europeia e 34% sobre as exportações chinesas, alimentando os temores de uma escalada das tensões comerciais globais.

A capitalização de mercado global de criptomoedas está em US$ 2,68 trilhões, refletindo uma queda de 1,53% no último dia.

No entanto, o volume de negociação em 24 horas aumentou 65,51%, atingindo US$ 129,84 bilhões.

Preço do Bitcoin (BTC) hoje

O Bitcoin foi negociado a US$ 83.576,32, com queda de aproximadamente 1,36% nas últimas 24 horas.

A faixa de negociação da moeda nas últimas 24 horas ficou entre US$ 82.182,32 e US$ 88.466.

A dominância de mercado do Bitcoin subiu ligeiramente para 61,88%, um aumento de 0,11% em relação ao dia anterior.

Preço do Ethereum (ETH) hoje

O Ethereum caiu brevemente abaixo de US$ 1.800 na quinta-feira antes de se recuperar e retomar o nível.

O token caiu cerca de 3%, sendo negociado a US$ 1.822,16.

A mínima e a máxima intradiárias foram de US$ 1.782,76 e US$ 1.951,18.

Preço do XRP e SOL hoje

O XRP também caiu abaixo da marca de US$ 2 após o anúncio de Trump.

No momento da redação, o XRP estava em queda de 2%, sendo negociado a US$ 2,05.

Nos últimos sete dias, a moeda caiu cerca de 14%.

Solana (SOL) caiu mais de 3%, sendo negociada em torno de US$ 120.

A moeda atingiu uma mínima intradiária de US$ 116,98 e uma máxima de US$ 135,70.

Principais criptomoedas com ganhos e perdas

Raydium (RAY) liderou a lista de ganhadores, subindo 8,00% nas últimas 24 horas e sendo negociado a US$ 1,87.

EOS (EOS) também registrou ganhos significativos, subindo 5,66% para US$ 0,8449, com o aumento do interesse de compra.

A ação (IP) subiu 3,91%, atingindo US$ 4,44, apesar de algumas flutuações.

Tezos (XTZ) seguiu de perto, ganhando 3,70% e sendo negociado a US$ 0,6732.

Kaia (KAIA) completou a lista dos principais ganhadores, registrando um aumento de 2,53%, para US$ 0,1059, mostrando resiliência em um mercado de baixa.

Do lado perdedor, o OFFICIAL TRUMP (TRUMP) sofreu a maior queda, caindo 9,97% nas últimas 24 horas para US$ 9,31.

O token enfrentou forte pressão de venda, tornando-o o pior desempenho do dia.

Bonk (BONK) também teve dificuldades, caindo 9,25% para US$ 0,00001122.

Ethena (ENA) caiu 7,56%, sendo negociada agora a US$ 0,3351.

Cronos (CRO) teve uma queda de 7,25%, caindo para US$ 0,09936.

Ação de preço mais ampla das criptomoedas

Cardano (ADA) registrou queda, recuando 3,00% para US$ 0,6510.

Chainlink (LINK) também registrou queda, diminuindo 3,95% para US$ 13,20.

O Bitcoin Cash (BCH) registrou uma leve queda, diminuindo 0,82% para US$ 303,14.

Dai (DAI) manteve-se estável, sem alteração (0,00%) a US$ 1,00.

Cosmos (ATOM) registrou um aumento, subindo 1,81% para US$ 4,43.

Celestia (TIA) sofreu uma queda significativa, diminuindo 5,60% para US$ 2,93.

O Bitcoin SV (BSV) diminuiu ligeiramente, caindo 1,59% para US$ 31,35.

Decentraland (MANA) caiu, registrando uma queda de 3,44% para US$ 0,2415. Compound (COMP) teve um aumento marginal, subindo 0,50% para US$ 45,57.

Chiliz (CHZ) registrou queda, diminuindo 3,94% para US$ 0,04104.

Dash (DASH) também registrou queda, diminuindo 2,13% para US$ 21,86. Basic Attention Token (BAT) apresentou declínio, caindo 3,39% para US$ 0,1327.

Decred (DCR) registrou uma queda, diminuindo 1,66% para US$ 11,03.

DigiByte (DGB) registrou um aumento significativo, subindo 6,09% para US$ 0,009149.

O BOOK OF MEME (BOME) sofreu uma queda, diminuindo 3,26% para US$ 0,001196.

Dent (DENT) registrou queda, diminuindo 4,82% para US$ 0,0006667. Bitcoin Gold (BTG) teve aumento, subindo 1,85% para US$ 0,5283.

O BitShares (BTS) registrou uma queda de 1,13%, atingindo US$ 0,0009323.

O BytomDAO (BTM) registrou uma queda substancial, diminuindo 9,50% para US$ 0,001508.